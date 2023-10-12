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黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

懸賞最高50萬元 中國公安通緝緬北詐騙集團2頭目

記者廖士鋒／即時報導
中國公安部官網12日懸賞通緝兩位緬北詐騙集團頭目，賞金最高人民幣50萬元。（截圖自公安部官網）
中國公安部官網12日懸賞通緝兩位緬北詐騙集團頭目，賞金最高人民幣50萬元。（截圖自公安部官網）

中國民眾近年對緬北詐騙深受其害，官方也在近期與緬甸合作打擊犯罪，移送上千位嫌犯返回中國。中國公安機關12日進一部公開懸賞通緝兩位緬北詐騙頭目，賞金最高達人民幣50萬元左右。

據中國公安部官網12日消息，經浙江省杭州市公安局、雲南省昆明市公安局偵查發現，陳岩板（又名鮑岩板）、肖岩塊（又名何春田）是緬北電信網路詐騙犯罪集團重要頭目，「長期組織開設詐騙窩點，實施針對中國公民的電信網路詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大、性質極其惡劣」。

官方指出，現已查明陳岩板、肖岩塊犯罪事實清楚、證據確鑿充分，浙江省杭州市公安局、雲南省昆明市公安局決定對其進行公開懸賞通緝。「公安機關敦促犯罪嫌疑人陳岩板、肖岩塊認清形勢，懸崖勒馬，主動投案自首，爭取寬大處理」。同時，希望社會各界和廣大人民群眾積極舉報，協助抓捕犯罪嫌疑人。對提供有效線索和協助抓捕的有功人員，公安機關將給予人民幣10萬至50萬元獎勵。

不過這筆金額其實比起緬北詐騙的數額來說，並不大。新華社曾引述在緬甸猛波洪門大廈工作了一年的「業務員」李福說法指，每當單筆「收入」超過50萬元時，「公司」就會為參與其中的「業務員」放鞭炮慶祝。2020年9月的一天，李福看到了漫天飛舞的鞭炮紙，因他成功詐騙了人民幣144萬元。

中國公安部10日上午舉行的記者會上，官員透露「夏季行動」成果，指出公安部部署開展「打擊緬北涉我違法犯罪專項行動」，加強邊境警務合作，抓獲並移交中國涉詐犯罪嫌疑人2317名。

根據中國官方資料，除了緬甸移交大批詐騙嫌犯外，寮國也已移交179名嫌犯、印尼移交153名嫌犯。

至於這些各國移交的詐騙嫌犯中是否有台灣人？中國方面是否已經循兩岸共打機制向台方通報，並進行後續遣返？對此中國國台辦發言人朱鳳蓮9月27日上午僅回應指，「依法打擊電信網路詐騙等違法犯罪活動，積極維護兩岸同胞生命財產安全和合法權益是我們一貫的態度」。

詐騙 緬甸 通緝

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