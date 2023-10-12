中日聯合民調：逾92%日本民眾對中國印象不好

日本8月啟動核廢水排海，中國禁止日本水產品進口，也有民眾到日本大使館擲磚，使館周遭馬上被加強戒備，而民調顯示日本民眾對中國印象更不好。圖為在北京的日本大使館。（記者廖士鋒／攝影）

中國國際傳播集團與日本 非營利團體「言論NPO」在10日發布的聯合民調 顯示，日本受訪者對中國印象不好的比例已升至92.2%，較去年增長4.9%，對中國感情惡化跡象明顯；有中國學者日前已示警，超過九成的日本受訪者對中國印象不好「這跟敵國之間差不多，很不正常」。

這個民調是2005年以來，中共 中央直屬單位中國外文局（中國國際傳播集團）與「言論NPO」聯合進行的，民調於8到9月進行，分別調查日本1000位受訪者與中國1506位受訪者，這也是罕有的由中共官方與外國單位合作例行發布的民調成果，日前並已舉行第十九屆北京—東京論壇「中日關係輿論調查」結果發布會。

據日本共同社報導，上述民調顯示，回答對中國印象「不好」的日本人提升至92.2%，回答對日本印象「不好」的中國受訪者為62.9%，增長0.3%；就日本核廢水排海，「在某種程度上擔心」和「非常擔心」的中國受訪者合計為47.6%，日本人則為33.2%。不過，認為排海會「妨礙」雙方關係發展的中國受訪者僅有5.8%。

但是中國方面對民調的表述並不太一致。中國外文局（中國國際傳播集團）10日在微信公眾號發文指出，就福島核廢水排海，兩國均有相當比例的受訪者表示擔憂（中國受訪者為47.6%，日本受訪者為37.3%）。

而還有41.2%的中國受訪者和68.4%的日本受訪者認為兩國關係不好。關於阻礙兩國關係發展的因素，兩國受訪者選擇「領土爭端」的比例均居首（中國39.5%，日本43.6%）。官方並未提到日本對中國印象不好已超過92%。

而日本共同社報導中，其實還提及中國外文局副局長、中國國際傳播集團副總裁高岸明的回應，就日本人對中國感情惡化，他指出，「日本國民對中國的理解可能並不足夠，加強民間人員交流很重要」。

中國現代國際關係研究院副院長胡繼平近期曾向港媒中評社提到，中日輿論調查結果顯示，日本國民對中國持不好印象的比例長年居高不下，甚至超過90%，「這跟敵國之間差不多，很不正常」，他呼籲應該深入分析造成這種現象的原因。

近期日經中文網曾報導，在中國的日本人已跌破10萬人創下20年來最低紀錄，由於中國《反間諜法》等各種原因疊加，日本人和日本企業對中國敬而遠之的趨勢正在加強。日本大型醫療器械企業的派駐員工表示，很多企業都有一個共通的煩惱，那就是「沒有希望在中國工作的年輕員工」。

此前中國「治安管理處罰法」擬修訂的內容發布，新增有「穿著傷害中華民族情感服飾」的條文，被認為是針對日本服飾，也有很難操作的性質，有網友發文表示自己穿唐代服裝在武漢盤龍城國家考古遺址公園拍攝，但公園的工作人員認為是日本服裝，因而驅趕他們。