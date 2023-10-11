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西藏不再譯「Tibet」改為「Xizang」 稱提升涉藏話語權

記者賴錦宏／即時報導
中國將「西藏」的英文改為以漢語拼音的「Xizang」，而不再使用「Tibet」。（中新社）
中國將「西藏」的英文改為以漢語拼音的「Xizang」，而不再使用「Tibet」。（中新社）

「西藏」多年來一直以Tibet為英文譯名，中國近期開始改為用漢語拼音Xizang作為翻譯。中國學者認為，這有助釐清外界對西藏的地理範圍概念，並提升中國涉藏國際話語權。

第三屆中國西藏「環喜馬拉雅」國際合作論壇上周在西藏林芝舉行。 其中一個受關注的地方是，在論壇的翻譯過程中，「西藏」的英文繙譯不再延用「Tibet」，而是採用漢語拼音「Xizang」。

新華社及中國環球電視網等中國官方媒體近期對外報導西藏時，亦使用漢語拼音翻譯。

據中新社報，將西藏一詞英譯為「Tibet」，在一些藏學研究專家看來是由來已久的錯誤。 原因在於，在境外使用「Tibet」一詞代表「西藏」的大量脈絡裡，其引申意不僅包括西藏，還涵蓋了青海、四川、甘肅、雲南四省涉藏州縣。

這個地理範圍，與十四世達賴集團長期鼓吹建立的所謂「大藏區」高度重疊。

近日舉行的第七屆北京國際藏學研討會上，多位就此議題投書會議的學者表示，近年來，西藏的街頭標語中涉及「西藏」一詞英譯時，「Xizang」的比例在大幅 上升；中國在對外報導西藏時，「Xizang」的用法也被大量採納。 同時，這些變化也被一些境外媒體所關注，並在近一兩年裡多次被拿來炒作。

「這種錯誤的概念由來已久。」哈爾濱工程大學馬克思主義學院教授王林平表示，「Tibet」這樣的譯法給國際社會正確認識西藏地理範圍產生了嚴重誤導。

王林平表示，英國殖民主義者貝爾（Charles Alfred Bell）在《土伯特之過去與現在》（Tibet：Past and Present）一書中關於「Tibet」所轄範圍的錯誤介紹與上述誤導關係密切 。 自1930年代以來，任乃強等中國藏學研究先驅對於將「西藏」一詞翻譯為「Tibet」提出了批評。 王林平認為，直到今日這種翻譯仍被延續，對於糾正西方流傳甚廣的「西藏」地理概念極為不利。

王林平說，擺脫西方和分裂勢力在涉藏論述上的概念陷阱，建立中國在國際涉藏論述體系中的主導地位，急需探索使用能準確表達中國立場的「西藏」一詞英文譯法。 近年來，達賴集團對使用漢語拼音「Xizang」作為「西藏」的英譯提出批評，恰恰說明這種譯法擊中了分裂勢力的話語要害。

北京 甘肅

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