我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美債殖利率跌 道指連漲三日

母稱遭哈瑪斯擄走女刺青師還活著 求德國政府救人

房地產危機加外需疲弱 IMF下調中國今年GDP增長至5%

記者黃雅慧／即時報導
IMF最新發布的《世界經濟展望》下調中國今年GDP增長率至5.0%。圖為北京中央商務區。美聯社
IMF最新發布的《世界經濟展望》下調中國今年GDP增長率至5.0%。圖為北京中央商務區。美聯社

國際貨幣基金（IMF）最新發布的《世界經濟展望》下調中國2023年國內生產毛額（GDP）增長率至5%，2024年為4.2%，分別下調0.2和0.3個百分點，主要是由於中國房地產危機和外部需求疲弱。

IMF首席經濟學家古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，中國需要採取強有力的行動來整頓房地產行業，雖然北京當局已經採取一些措施，但還需要做更多的工作。如果不這麼做，那麼問題就可能惡化並變得更糟。

與此同時，IMF也將今年全球GDP增長預測維持在3%不變，但將明年預測較7月預測下調0.1個百分點至2.9%。

古蘭沙稱，全球經濟繼續從新冠疫情大流行、俄羅斯入侵烏克蘭和去年的能源危機中復甦，但全球增長趨勢日益分化，中期增長前景平平。預測總體將「軟着陸」，但IMF仍擔心與中國房地產危機、大宗商品價格波動、地緣政治碎片化和通膨抬頭相關的風險。

IMF上調美國今年的經濟增長預測至2.1%，上調了0.3個百分點，並將明年的增長預測上調0.5個百分點至1.5%，因企業投資增強和消費增長；IMF下調歐盟區今明兩年經濟增長預測，分別為0.7%和1.2%，低於7月預測的0.9%和1.5%。

在通膨率上，IMF預計今年全球平均通膨率將從2022年的8.7%降至6.9%，2024年進一步降至5.8%。IMF建議各國對貨幣政策保持警惕，直到通膨持續回落至目標水平，同時敦促各國重建薄弱的財政緩衝，以防範未來的挑戰或衝擊。

房地產 貨幣 北京

上一則

中國反腐劍指工信部、央企等 公告第二輪巡視名單

延伸閱讀

中國稱與斯里蘭卡就債務處置初步達成一致

中國稱與斯里蘭卡就債務處置初步達成一致
睽違50年 IMF、世銀年會重返非洲 擬賦第3個席位

睽違50年 IMF、世銀年會重返非洲 擬賦第3個席位
全球經濟放緩 美國獨強

全球經濟放緩 美國獨強
ECB總裁拉加德：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

ECB總裁拉加德：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
英國皇家海軍機密文件顯示，中共解放軍海軍一艘093「商」級核動力攻擊潛艦於8月下旬在黃海發生意外，艦上55名官兵，包括艦長在內，全部殉職。此前中國曾否認。(路透)

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

2023-10-04 12:26
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
馬諾2010年在相親節目「非誠勿擾」中，因一句「寧願坐在寶馬（BMW）裡哭，也不願坐在自行車上笑」發言走紅。（取材自微博）

「寧坐寶馬哭」拜金女13年後近況疑曝光 被控騙錢、騙房、騙感情

2023-10-08 09:00
李喜梅和小6歲的鮮肉丈夫。（取材自微博）

粵「玻璃娃娃」女富豪陪嫁千萬 新郎改叫岳父母為爸媽再拿300萬

2023-10-09 06:30

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
最愛「假裝」3星座：巨蟹裝堅強、天秤假中立、這星座超虛偽

最愛「假裝」3星座：巨蟹裝堅強、天秤假中立、這星座超虛偽
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人