我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

母稱遭哈瑪斯擄走女刺青師還活著 求德國政府救人

剛創下最高齡跳傘紀錄 芝104歲人瑞過世

中國反腐劍指工信部、央企等 公告第二輪巡視名單

記者陳政錄／即時報導
中國工信部等多個部委和二十多家央企，成為打擊貪腐下，中共中央第二輪巡視對象。（取自新華社）
中國工信部等多個部委和二十多家央企，成為打擊貪腐下，中共中央第二輪巡視對象。（取自新華社）

中國持續展開反腐，10日召開第二十屆中共中央第二輪巡視工作動員部署會，並公布第二輪巡視對象，對科技部、工信部、國資委、國防科技工業局、煙草專賣局等部委機構，和26家央企進行常規巡視，對中國國家鐵路局、國鐵集團展開巡視「回頭看」。執掌中共中紀委的中共中央政治局常委李希提出，著力加強對「一把手」的監督，透過抓好「關鍵少數」帶動「絕大多數」。

據新華社，中共中央政治局常委、中央巡視工作領導小組組長李希10日出席二十屆中央第二輪巡視工作動員部署會並講話。

李希指出，要進一步聚焦重點，勇於亮劍，精準監督，不斷提高巡視震懾力和針對性。

他提出， 精確掌握高品質發展要牢牢守住安全底線的重要要求，深入查找重大風險隱患，督促被巡視黨組織有效防範化解風險，層層築牢安全防線，以及準確掌握加強班子建設要抓住「一把手」這個關鍵的重要要求，著力加強對「一把手」的監督，透過抓好「關鍵少數」帶動「絕大多數」。

李希強調，要高品質完成第二輪巡視任務，要深入分析影響制約企業高品質發展的共通性問題、深層問題，進一步推動標本兼治，以及要落實教育整頓要求，嚴明紀律作風，實際加強巡視隊伍建設，以徹底的自我革命精神鍛造巡視鐵軍等。

據中國官方發布，二十屆中央第二輪巡視，將對中國科學技術部、工業和信息化部、國務院國有資產監督管理委員會、國家國防科技工業局、國家煙草專賣局，和中國第一汽車集團 、東風汽車集團、中國一重集團、中國機械工業集團、哈爾濱電氣集團、中國東方電氣集團、鞍鋼集團、中國寶武鋼鐵集團、中國礦產資源集團、中國鋁業集團、中國遠洋海運集團、中國航空集團、中國東方航空集團、中國南方航空集團、中國五礦集團、中國通用技術(集團) 控股有限責任公司、中國建築集團、中國南水北調集團、國家開發投資集團、招商局集團、華潤、中國旅遊集團、中國商用飛機有限責任公司、 中國郵政集團、中國出版集團、紫荊文化集團等31家單位中共黨委(黨組)進行常規巡視；對中國國家鐵路局黨組、中國國家鐵路集團黨組開展巡視「回頭看」。

在此之前，中國官方曾於今年三月，召開二十屆中央第一輪巡視動員部署會，宣布第一輪巡視對象為30家央企、5家金融單位和中國國家體育總局。當時，中紀委也強調要緊盯「一把手」和領導班子。

中共 國務院 投資

上一則

為一帶一路峰會暖場？中國發布白皮書總結10年階段性成果

延伸閱讀

習近平國慶招待會講話：祖國統一任何勢力都阻擋不了

習近平國慶招待會講話：祖國統一任何勢力都阻擋不了
建政74周年 習喊話：實現祖國統一 任何勢力都阻擋不了

建政74周年 習喊話：實現祖國統一 任何勢力都阻擋不了
工信部籌資3000億半導體「大基金」傳第3期找不到錢

工信部籌資3000億半導體「大基金」傳第3期找不到錢
習近平反腐10年 官方指國企金融體育問題仍多

習近平反腐10年 官方指國企金融體育問題仍多

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
英國皇家海軍機密文件顯示，中共解放軍海軍一艘093「商」級核動力攻擊潛艦於8月下旬在黃海發生意外，艦上55名官兵，包括艦長在內，全部殉職。此前中國曾否認。(路透)

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

2023-10-04 12:26
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
馬諾2010年在相親節目「非誠勿擾」中，因一句「寧願坐在寶馬（BMW）裡哭，也不願坐在自行車上笑」發言走紅。（取材自微博）

「寧坐寶馬哭」拜金女13年後近況疑曝光 被控騙錢、騙房、騙感情

2023-10-08 09:00
李喜梅和小6歲的鮮肉丈夫。（取材自微博）

粵「玻璃娃娃」女富豪陪嫁千萬 新郎改叫岳父母為爸媽再拿300萬

2023-10-09 06:30

超人氣

更多 >
哈佛大學35個挺巴勒斯坦學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

哈佛大學35個挺巴勒斯坦學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論