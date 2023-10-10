為一帶一路峰會暖場？中國發布白皮書總結10年階段性成果

中國國新辦10日舉行記者會發布《共建「一帶一路」：構建人類命運共同體的重大實踐》白皮書。（圖／取自中國網）

中國提出「一帶一路 」倡議今年屆滿十周年。中國國務院新聞辦公室10日發布《共建「一帶一路」：構建人類命運共同體的重大實踐》白皮書，並舉行記者會解讀白皮書。中國發改委副主任叢亮在記者會上表示，共建「一帶一路」並非中國一家獨奏，而是共建國家的合唱，且已成為構建「人類命運共同體」的重大實踐平台。

這份白皮書長達約2.8萬字，以中、英、法、俄、德、西、阿、日等8個語種發布。

叢亮表示，一帶一路從四個面向取得成就：一是中老鐵路、雅萬高鐵與中歐班列等標誌性項目的「硬聯通」；二是深化規則標準領域合作，如《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）、還有相關自貿協定、標準化合作協議等「軟聯通」；三是文教、旅遊、體育與考古等領域合作的「心聯通」；四是貿易投資 。

叢亮說，2013至2022年間，中國與共建國家進出口總額累計達到19.1兆美元，年均增長6.4%；與共建國家雙向投資累計超過3,800億美元，其中中國對外直接投資超過2,400億美元。

叢亮指出，以中老鐵路為例，中國25個省開通了中老鐵路國際貨運列車，運輸覆蓋寮國、泰國、緬甸、馬來西亞、柬埔寨、新加坡，目前累計招聘寮國員工3,500多人，在物流、交通、商貿、旅遊等行業間接為寮國增加10萬餘個就業職務。

針對外界關心一帶一路所帶來的債務問題，叢亮稱，中國作為負責任的發展中大國，將繼續堅持共商共建共享原則，遵循國際慣例、市場原則、債務可持續原則，與有關國家一道，不斷完善長期、穩定、可持續、風險可控的投融資 體系，積極創新投融資模式、拓寬投融資渠道，健全穩定、透明、高質量的資金保障體系。

中國外交部國際經濟司長李克新則表示，共建「一帶一路」十年來成果豐碩，朋友圈越來越大，充分證明「一帶一路」不搞封閉狹隘的小圈子，超越了地緣博弈的舊思維，開創了國際合作的新範式，是真正惠及各國人民的「發展帶」、「幸福路」。

李克新說，中方將於今年10月在北京舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，目前已有來自130多個國家、30多個國際組織的代表確認與會。至於具體時間會適時發布消息。