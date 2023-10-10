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中國稱與斯里蘭卡就債務處置初步達成一致

記者賴錦宏／即時報導

中國外交部稱，中國進出口銀行今年9月下旬已與斯里蘭卡就涉華債務處置初步達成一致。

中國外交部發言人汪文斌10日在例行記者會上說，自去年以來，中國相關金融機構一直同斯方就涉華債務問題保持密切溝通，積極開展雙邊磋商，及時向斯里蘭卡出具融資支持文件，幫助斯里蘭卡順利獲得國際貨幣基金組織貸款。

汪文斌說，中方金融機構作為觀察員，全程參加債權人會議，同其他債權人保持友好溝通，分享債務處置進展。9月下旬，中國進出口銀行作為官方債權人，已同斯里蘭卡就涉華債務處置初步達成一致。

他說，中方將繼續支持本國金融機構同斯方積極協商，願同有關國家和國際金融機構一道，繼續為斯應對當前困難，緩解債務負擔，實現可持續發展發揮積極作用。

擁有近2200萬人口的斯里蘭卡去年中宣布破產。由於外匯儲備幾乎見底、經濟崩潰，這個位於印度洋上的島國一度陷入嚴重的能源、糧食短缺，引發民怨四起。

根據國際貨幣基金（IMF）估計，斯里蘭卡今年預計將有約560億美元的外債。陷入債務危機的斯里蘭卡正努力爭取中國、日本和印度等其他債權國及外國債券持有者達成協議，其中，中國是斯里蘭卡的最大債權人，約佔其總債務的52%。

根據IMF數據，截至2020年底，斯里蘭卡欠中國進出口銀行28.3億美元，佔該國外債的3.5％。

斯里蘭卡 印度 貨幣

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