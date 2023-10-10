我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞周刊：以巴戰火讓庫許納中東外交行動面臨檢視

中以混血女遭擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

以巴衝突 中國中東問題特使：譴責傷害平民行為

中央社台北10日電
中國政府中東問題特使翟雋。(新華社資料照)
中國政府中東問題特使翟雋。(新華社資料照)

中國政府中東問題特使翟雋今天就以巴局勢和埃及外交部巴勒斯坦事務部長助理烏薩瑪通電話。他說，中方反對和譴責傷害平民的行為，呼籲立即停火。

中國外交部網站10日晚間發布翟雋與烏薩瑪通話內容。

翟雋表示，中方對當前巴以緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，對衝突造成大量平民傷亡感到痛心。「我們反對和譴責傷害平民的行為，呼籲立即停火。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列後，這是中國官員首次以不點名哈瑪斯的方式表達譴責。

翟雋說，巴以衝突循環往復，癥結還是遲遲未能公正解決巴勒斯坦問題，根本出路在於落實「兩國方案」。國際社會應該以最大的緊迫感為推進「兩國方案」作出切實努力。

他表示，中方願和埃方保持溝通協調，推動衝突雙方盡快停火止暴，推動國際社會形成合力，向巴勒斯坦人民提供人道支持，避免巴勒斯坦特別是加薩地區的人道主義危機更加惡化。

據發布，烏薩瑪「高度贊賞中方長期以來在巴勒斯坦問題上的公正立場」，強調應根據聯合國有關決議，在「兩國方案」基礎上，推動巴勒斯坦問題全面公正解決。埃方願和中方一道，為「推動局勢降溫」作出努力。

巴勒斯坦 哈瑪斯 加薩

上一則

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

延伸閱讀

以巴衝突／哈瑪斯幕後總策畫疑為「客人」輪椅代步、長期遭追捕

以巴衝突／哈瑪斯幕後總策畫疑為「客人」輪椅代步、長期遭追捕
芝城母女訪以色列失蹤 家人憂已遭哈瑪斯綁架

芝城母女訪以色列失蹤 家人憂已遭哈瑪斯綁架
哈瑪斯無差別開槍 在以色列中國人至少2死3傷

哈瑪斯無差別開槍 在以色列中國人至少2死3傷
以巴衝突「幕後黑手」發聲？伊朗否認參與攻擊但大讚哈瑪斯

以巴衝突「幕後黑手」發聲？伊朗否認參與攻擊但大讚哈瑪斯

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
英國皇家海軍機密文件顯示，中共解放軍海軍一艘093「商」級核動力攻擊潛艦於8月下旬在黃海發生意外，艦上55名官兵，包括艦長在內，全部殉職。此前中國曾否認。(路透)

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

2023-10-04 12:26
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
馬諾2010年在相親節目「非誠勿擾」中，因一句「寧願坐在寶馬（BMW）裡哭，也不願坐在自行車上笑」發言走紅。（取材自微博）

「寧坐寶馬哭」拜金女13年後近況疑曝光 被控騙錢、騙房、騙感情

2023-10-08 09:00
李喜梅和小6歲的鮮肉丈夫。（取材自微博）

粵「玻璃娃娃」女富豪陪嫁千萬 新郎改叫岳父母為爸媽再拿300萬

2023-10-09 06:30

超人氣

更多 >
哈佛大學35個挺巴勒斯坦學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

哈佛大學35個挺巴勒斯坦學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治
最愛「假裝」3星座：巨蟹裝堅強、天秤假中立、這星座超虛偽

最愛「假裝」3星座：巨蟹裝堅強、天秤假中立、這星座超虛偽
亞裔新郎婚禮唸誓詞流淚 證婚人搞笑給棉花棒止淚視頻爆紅

亞裔新郎婚禮唸誓詞流淚 證婚人搞笑給棉花棒止淚視頻爆紅