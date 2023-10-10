以巴衝突 中國中東問題特使：譴責傷害平民行為

中國政府中東問題特使翟雋。(新華社資料照)

中國政府中東問題特使翟雋今天就以巴局勢和埃及外交部巴勒斯坦 事務部長助理烏薩瑪通電話。他說，中方反對和譴責傷害平民的行為，呼籲立即停火。

中國外交部網站10日晚間發布翟雋與烏薩瑪通話內容。

翟雋表示，中方對當前巴以緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，對衝突造成大量平民傷亡感到痛心。「我們反對和譴責傷害平民的行為，呼籲立即停火。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯 （Hamas）7日突襲以色列後，這是中國官員首次以不點名哈瑪斯的方式表達譴責。

翟雋說，巴以衝突循環往復，癥結還是遲遲未能公正解決巴勒斯坦問題，根本出路在於落實「兩國方案」。國際社會應該以最大的緊迫感為推進「兩國方案」作出切實努力。

他表示，中方願和埃方保持溝通協調，推動衝突雙方盡快停火止暴，推動國際社會形成合力，向巴勒斯坦人民提供人道支持，避免巴勒斯坦特別是加薩 地區的人道主義危機更加惡化。

據發布，烏薩瑪「高度贊賞中方長期以來在巴勒斯坦問題上的公正立場」，強調應根據聯合國有關決議，在「兩國方案」基礎上，推動巴勒斯坦問題全面公正解決。埃方願和中方一道，為「推動局勢降溫」作出努力。