以巴衝突 中國中東問題特使：譴責傷害平民行為
中國政府中東問題特使翟雋今天就以巴局勢和埃及外交部巴勒斯坦事務部長助理烏薩瑪通電話。他說，中方反對和譴責傷害平民的行為，呼籲立即停火。
中國外交部網站10日晚間發布翟雋與烏薩瑪通話內容。
翟雋表示，中方對當前巴以緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，對衝突造成大量平民傷亡感到痛心。「我們反對和譴責傷害平民的行為，呼籲立即停火。」
巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列後，這是中國官員首次以不點名哈瑪斯的方式表達譴責。
翟雋說，巴以衝突循環往復，癥結還是遲遲未能公正解決巴勒斯坦問題，根本出路在於落實「兩國方案」。國際社會應該以最大的緊迫感為推進「兩國方案」作出切實努力。
他表示，中方願和埃方保持溝通協調，推動衝突雙方盡快停火止暴，推動國際社會形成合力，向巴勒斯坦人民提供人道支持，避免巴勒斯坦特別是加薩地區的人道主義危機更加惡化。
據發布，烏薩瑪「高度贊賞中方長期以來在巴勒斯坦問題上的公正立場」，強調應根據聯合國有關決議，在「兩國方案」基礎上，推動巴勒斯坦問題全面公正解決。埃方願和中方一道，為「推動局勢降溫」作出努力。
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