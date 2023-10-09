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「靠金融吃金融」 光大集團原董事長李曉鵬遭「雙開」

記者賴錦宏／即時報導
已退休13年的中國光大集團前董事長李曉鵬因涉嫌嚴重違紀違法遭'「雙開」。（圖／取自新京報）
已退休13年的中國光大集團前董事長李曉鵬因涉嫌嚴重違紀違法遭'「雙開」。（圖／取自新京報）

中共中央紀委國家監委網站宣布，中國光大集團原黨委書記、董事長李曉鵬嚴重違紀違法，長期以權謀私，「靠金融吃金融」，非法收受巨額財物，被開除中共黨籍及公職（即俗稱的「雙開」）。

經中共中央批准，中央紀委國家監委對李曉鵬嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。中共中央紀委國家監委指稱，經查，李曉鵬喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金、接受宴請；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用等方面為他人謀利。

李曉鵬還遭控違規借用管理和服務對象錢款、持有非上市公司股份，利用職權為親屬經營活動謀利；洩露尚未公開的幹部選拔任用事項；治家不嚴，家風不正；既想當官又想發財，長期以權謀私，「靠金融吃金融」，利用職務便利為他人在貸款融資、業務承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

經中共中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予李曉鵬開除黨籍處分；由國家監察員給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

李曉鵬在退休13年後被查，引起中國金融界震撼。

中共 貸款 退休

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