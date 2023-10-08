恒大汽車申請9日復牌 金主紐頓集團暫停支付資金

恒大汽車8日晚間公告已向港交所申請9日上午復牌。（圖／取自新浪網）

恒大汽車8日晚間發布公告稱，已向港交所申請9日上午9時恢復股票 交易。恒大汽車公告表示，公司5日對此前認購的紐頓集團發出回函，表示有意願與認購方針對擬議交易的方案所需的調整進行重新談判，將於適時根據上市規則及收購守則刊發進一步公告。此外，也表示董事會認為恒大汽車目前不存在需要公布的內幕消息。

此前中國恒大、恒大物業3日在港交所恢復買賣，並宣稱已沒有需要公開的內幕消息。兩股復牌後大漲，中國恒大一度漲超40%。截至當日收盤，中國恒大漲超28%，恒大物業跌超3%。外界關注同為恒大系的恒大汽車未有復牌消息。

公告指出，恒大汽車在9月29日接獲紐頓集團函件，內容指出，鑒於恒大汽車28日公布股份暫停交易，連同近期中國恒大集團 發生系列變化，具有重大不確定性，進而會對股份認購協議及擬議交易帶來重大的不確定性。

紐頓函件表示，根據股份認購協議，恒大集團債務重組 完成及其他一系列前提條件是十分重要的交割「先決條件」。在此情況下，認購方暫停履行股份認購協議中的相關義務。據過渡期資金支持協議，由於目前股份認購協議項下先決條件無法獲得滿足的情況。紐頓集團對恒大汽車暫停支付第二筆及第三筆資金。

紐頓集團函件中指出，希望恒大汽車明確回復股份認購協議中涉及的恒大集團債務重組方案需要進行重新調整，並有計劃推出新重組方案；另外，中國恒大集團、恒大汽車、債權人及相關方有意願在新的重組方案明確的前提下，對擬議交易方案所需的調整進行重新談判。

此前財聯社報導，紐頓首筆挹注給恒大汽車的6億美元過渡資金已在8月21日到帳。該筆資金用於天津工廠，確保恒馳 5 的正常生產和恒馳 6、7 的量產。

中國恒大在9月24日晚間指出，因為恒大地產正在被立案調查，中國恒大目前無法滿足新票據的發行資格。意味著債務重組方案受阻；9月28日早間，中國恒大、恒大汽車、恒大物業在港交所公告，自9時起停牌。同日晚間，中國恒大公告，公司接到有關部門通知，公司執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施；公司股票將繼續停牌。