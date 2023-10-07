分析：蘋果配合中國審查 但北京打壓恐未結束

美國蘋果最近因配合中國當局審查，可能會移除北京當局禁用的西方應用程式。（路透）

美國蘋果最近因配合中國當局審查，可能會移除北京 當局禁用的西方應用程式；分析認為，美中緊張關係下，蘋果即便全力迎合中國審查要求，其在中國經營的惡夢也恐遠未結束。

蘋果9月底更新中國區域的應用程式商店（App Store）上架要求，表示應用程式（App）必須具備有效的官方備案號才能上架。這意味目前超過132萬個應用程式，如果不能取得中國政府備案，明年4月1日起恐將無法更新，面臨強制下架。

美國之音今天報導，中國政府此舉可能是為了回應中國境內用戶利用技術漏洞、下載和使用被禁應用程式的做法。

因為許多在中國網路防火長城內被禁的程式，包括Instagram、X（前身為推特）、臉書（Facebook）、YouTube和WhatsApp，雖然無法在中國正常使用，但下載了這些App的iPhone使用者透過虛擬私人網路（VPN）登入、連接國外的網路伺服器，仍可使用這些app的服務。

地緣政治危機與公共事務諮詢公司Magpie Advisory首席執行長、大西洋理事會客座資深研究員特爾吉烏（Aleksandra Gadzala Tirziu）說，中國最近對蘋果公司施壓首要原因是政治，而不是經濟。

她說，這反映中共 領導人習近平和中共對國家安全的看法愈來愈寬泛，其中核心是中共所稱的意識形態安全及其保護免受外國影響的要求。

中國加緊對蘋果的應用程式審查並不令人意外。史丹佛大學網路政策中心「數位中國」（DigiChina）計畫主編魏光明（Graham Webster）指出，在中國經營的應用程式商店已經受到了政府部門的嚴格監管。

不過，分析家說，蘋果雖然長期配合中國政府的種種要求，但在北京看來，與中國企業相比，其服從審查的馴服程度還遠遠不夠。

「中國數位時代」編輯、曾在中國新浪微博擔任內容審查員的劉力朋表示，蘋果的許多審查工作是在美國進行的，包括敏感詞庫的建立。相較於那些將審查職能設立在北京的中國科技公司，蘋果的敏捷度遜色許多。

劉力朋說，微博、字節跳動，它們回應審查的敏捷度相當高。有報導提到，字節跳動每天收到200條網信辦的指令。它們每天要立即去回應大量的指令，這是蘋果做不到的。

新美國安全中心（CNAS）技術與國家安全項目助理研究員郝爾（Sam Howell）警告，中國最近的舉動表明，蘋果在中國的日子可能愈來愈不好過，中國加強國家對數據和數位服務控制的強烈慾望，最近的限制與美國對華為和TikTok的禁令非常相似。今後，蘋果可能捲入美中針鋒相對的政治爭端之中。