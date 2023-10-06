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政經因素衝擊…在中日本人恐跌破10萬 創20年新低

記者陳宥菘／即時報導
受中日關係緊張、中共施行「反間諜法」等因素衝擊，今年在中國的日本人恐剩不到10萬人。（路透）
受中日關係緊張、中共施行「反間諜法」等因素衝擊，今年在中國的日本人恐剩不到10萬人。（路透）

受中日關係緊張、中共施行「反間諜法」、新冠疫情防控等因素衝擊，日媒報導指出，在中國生活的日本人10年來持續減少，從高峰的15萬人到目前接近跌破10萬人，創下近20年來最低水平。

日經中文網5日報導，根據日本外務省發布的海外日籍人數調查統計，2022年在中國生活的日本人比2021年減少5%，降至10萬2066人。假設2023年降幅超過2%，在中國的日本人人數將繼2005年之後再次跌破10萬人。

報導補充，這項統計是以「在留申報」為基礎，但有些人沒有提交在留申請，因此實際在留人數可能更多，但呈現減少趨勢這一點沒有變化。

報導指出，在中國日本人人數下滑的轉捩點是2012年。當年9月日本將尖閣諸島（中稱釣魚島）國有化，中國發生反日遊行，日系超市和工廠被破壞。由於在中國生活的不安感增加，2013年在中國生活的日本人比2012年大幅減少10%。

近幾年，則受到新冠疫情影響，許多日本人回國，很多日企即使在生活恢復正常後，仍減少向中國派駐人員，加上中共7月實施修訂版「反間諜法」後，因難以釐清執行標準，更讓日本人日益擔憂。

尤其日本政府於今年8月啟動福島第一核電站「核汙水」排海計畫後，遭中國強烈反對，中日關係當前正處於「逆風期」。

此外，日系汽車廠商在中國的困境，也可能導致今後在中國日本人人數進一步減少。報導指出，如豐田和三菱汽車今年都決定裁退在中國合資公司的員工。

日本 疫情 間諜

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