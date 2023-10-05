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中國長假近尾聲…3600萬車堵路上 「開12小時沒能出江西」

中國新聞組／北京6日電
十一長假國旅大爆發，各地景區都人滿為患，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區再度出現駱駝大隊。（新華社）
十一長假國旅大爆發，各地景區都人滿為患，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區再度出現駱駝大隊。（新華社）

6日是中國中秋十一長假最後一天，多地陸續迎來返程高峰。廣州市交通運輸局表示，返程高峰4日便提前開始，網友也紛紛曬出各地高速路況，紅色車燈連成線，車隊「龜速」行駛堵成長龍，有網友直言：「特意提前三天回去，沒想到又堵路上了。」央視報導，5日近3600萬輛車同時在路上。

新華社報導，昨日全國鐵路發送旅客預計1795萬人次，按年增144.5%，比疫情前2019年增長12.9%。前日全國高速公路網流量6152.02萬輛，按年增65.25%。

為避開返程高峰，眾多司機提前上路，錢江晚報報導，有司機表示4日上午6時從江西宜春出發到深圳，開了12小時的車還沒出江西省。江蘇往浙江杭州的路上，有司機塞車塞到沒油，要叫拖車拉到加油站

央視報導，從5日下午開始回程車流集中，部分路段車流量大，公路網監測系統顯示近3600萬輛車同時在路上。大公報報導，5日下午在廣州多個入城路段看到，車流量大增，形成緩慢行駛的車龍。有車主表示，在通往廣州的高速公路上有多個路段壅堵，原本15分鐘的路程走約40分鐘。

此前，有網友曬出高速路況畫面表示「大聰明們」又堵上了，「還是上一批提前出發的人」、「再一次預判了別人的預判」、「特意提前三天回去，沒想到又堵路上了」、「帶回的特產都要在路上吃完了」、「結果全是聰明人全堵景區了」。

住濱江的「宋媽」4日從江蘇常州返回杭州，兩個多小時的車程開了五小時。她發了朋友圈，發現大家都在說，「回程要準備兩倍的時間」。有網友表示，早上6點從江西宜春出發去深圳，開了12小時的車，還沒出江西。

「大雯子」在社群平台發文，表示自己3日14點從湖南郴州出發至廣東廣州，原本四個半小時的路程，開了11個小時。

此外，閩粵剛好遇上秋颱「小犬」來襲，廣鐵集團昨晚宣布，6日下午起至7日全天，途經杭深線、梅汕線、廣汕線的列車全部採取停駛措施。

中國十一連假，長三角鐵路客流繼續保持高位運行。圖為上海虹橋火車站候車大廳裡人頭攢...
中國十一連假，長三角鐵路客流繼續保持高位運行。圖為上海虹橋火車站候車大廳裡人頭攢動。（新華社）

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