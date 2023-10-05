反間諜 中國加強監管外資顧問公司

國際大型諮詢公司凱盛融英（Capvision）近日表示，該公司已在中國政府有關部門指導下完成「整改」，而這僅是中國今年對外企一系列監管行動之一。圖為凱盛融英公司的logo。路透

國際大型諮詢公司凱盛融英（Capvision）近日表示，該公司已在中國政府有關部門指導下完成「整改」，而這僅是中國今年對外企一系列監管行動之一，中國新版「反間諜 法」7月上路後，在中國運營的外資諮詢（顧問）機構正面臨北京當局更嚴密的審視。

凱盛融英今年5月遭中國警方突襲搜查多個中國辦事處，央視報導更指該公司無視國家安全風險，利誘誆騙重點領域敏感行業專家學者洩密，淪為境外刺探、收買、套取國家祕密和情報的幫兇。凱盛融英3日發表聲明稱，深刻意識到諮詢行業須增強安全和憂患意識，已修訂內部運營制度，以遵守中國的國家安全法規。

華爾街日報指出，中國對凱盛融英的整頓可歸入今年一系列監管行動。此前中國有關部門突擊搜查了美國盡職調查公司美思明智集團（Mintz Group）的辦事處，並拘留5名員工；對美國諮詢公司貝恩（Bain & Co.）的員工進行問話，並實施嚴格的數據跨境法規。

此外，美國風險諮詢公司德安華（Kroll）駐香港 的1名高階主管遭中國禁止出境，日本最大券商野村（Nomura）1名駐香港的資深投資 銀行家最近也告知雇主，他無法返回香港。

報導指出，諮詢公司擁有專家網絡，專門替金融機構、投資者和其他客戶，與能提供行業情報的個人顧問牽線搭橋，許多跨國公司利用此類諮詢公司收集與中國市場有關的敏感資訊。不過，當局正以國家安全之名，加強對諮詢公司的審查，意圖掌控有關中國和在華企業發布的資訊。

報導分析，這是中國7月開始施行的「反間諜法」，賦予國家對一系列數據和數字活動擁有更大的控制權。與此同時，外企也開始擔憂在中國營商的巨大風險與不確定性，對華投資信心不斷下滑。

報導引述經濟學家的警告稱，由於出口下滑與房地產市場低迷，中國今年的經濟增長已經放緩，如今企業在中國面臨的監管加嚴，可能妨礙中國吸引外資。如美國國務院已建議人們重新考慮是否前往中國，因為存在被任意拘捕的風險。