四川無人機大會 自爆式無人機等多款軍用機型亮相

多款軍用無人機近期在四川綿陽的展會上亮相，圖為「雙尾蠍」無人機，這一款飛機就是解放軍已經使用於繞台的大型無人機。（圖／取自「央視軍事」微信公眾號）

中國四川省近期舉辦無人機產業大會並有展覽，港媒指出，當中亮相的無人機包含解放軍 在巡台時所使用的大型無人機，另外展會上還出現了一款重量僅為1.8公斤、可攜帶500公克TNT當量炸藥的自爆式無人機。

港媒南華早報4日報導，近期在四川省主要國防工業基地綿陽科技城舉行的「中國科技城無人機產業發展大會」上，展出了300多個型號的無人機，其中許多為軍用。

報導指，會上也展示了20公尺寬的TB系列大型無人機的新型號，這是解放軍部署的最大無人機之一，也用於台灣周邊巡邏。此一TB型號具有兩包機載電信模組，具有35小時的續航時間，可在緊急情況下作為穩定的資料傳輸站。此外，這次也展示一款偽裝成老鷹的撲翼無人機，這種「撲翼機」具有「高度機動性和偽裝性，能夠進行廣泛的軍事應用」。

另據央視軍事消息，這一大型無人機為「雙尾蠍」無人機，高3.1公尺，翼展20公尺，機型下方搭載了2個空中基站，可以為地面提供穩定可靠的全網通服務。此前官方已指出，雙尾蠍是「長航時察打一體無人機」，具備優異的高原環境適應能力，可以攜帶多種高性能感測器和武器，用於情報、監視、偵查以及打擊等軍事任務。

環球網今年初曾刊文披露指，4月27日「雙尾蠍」無人機逆時針繞台島巡航一周，當時就曾引起兩岸關注。

這次四川的無人機展會上，還亮相了「暴風4」、「CW-15」等機型，其中「暴風4」載荷達150公斤，可為軍民兩用，「CW-15」則已投入警用裝備。

綿陽廣播電視台報導，「中國科技城無人機產業發展大會」9月26日至27日於綿陽舉行，此次無人機展覽展陳展館面積近7,000平方公尺，有近百家無人機企業參展，多款重磅無人機亮相，是今年中國規模最大的無人機展會之一。