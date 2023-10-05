上千中共黨支部救不了恆大 網友質疑存在目的

部分微博網友批評，恆大的黨支部就是虛設。(路透)

近年中共 強化要求企業設立黨支部，但在房地產巨頭恆大 集團製造出龐大的債務及爛尾樓後，中國社群媒體 上越來越多人質疑：「恆大擁有的1000多個黨支部有甚麼作用？」

根據中共規定，只要有3名黨員就應該要成立黨支部。中共總書記習近平2012年底上台以來，加大了在企業內建立黨組織的力度，除了國企、民企，甚至要求外企也要建立黨組織。

在社群媒體微博以關鍵字搜尋，可看到至少從8月份開始就有中國網友質疑，「恆大建有38個黨委、27個黨總支、1133個黨支部，管理1萬2075名黨員」，那麼，「這些黨員有沒有對許家印的違法犯罪行為實施監督？」

相關的討論在9月底、10月初又增多，甚至在問答網站「知乎」上，也有關於「吸取恆大黨建教訓」的話題。

部分微博網友批評，恆大的黨支部就是虛設，「龐大的黨組織卻將企業帶向了末路，恆大的黨委書記許家印，難道不屬於反腐中的『關鍵少數』？」、「是不是可以下結論，現在的很多企業的黨組織基本上都是擺設呢？即使年年被評為先進，也根本沒有發揮作用」。

也有網友提到，和國有企業的黨組織不同，「非公組織裡的黨建本來就是一種形式上的推動」，但這又引發其他網友的質疑：「既然民企的黨組織對企業的生產經營不起作用、不擔責任，那麼它存在的意義是什麼？」

恆大集團官網上較舊的資料顯示，恆大在2002年8月率先成立廣州市第一家民營企業黨委，集團董事局主席許家印任黨委書記。恆大有下轄黨委35個、黨總支18個、黨支部1023個、黨員1萬176人，基層黨組織覆蓋率100%。宣稱「黨的紀委系統設立監察室等，做到反腐倡廉建設常態化制度化。」

這篇介紹顯然早於去年中共20大之前。文章說明恆大黨建情況稱，中共19大期間（2017年10月），「恆大黨委組織全體黨員、幹部及12萬員工集體收看19大開幕會，並認真學習貫徹黨的19大精神。集團還舉行全體員工學習貫徹落實黨的19大精神專題會議，掀起了集團上下學習貫徹落實19大精神的熱潮」。