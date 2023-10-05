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央視新聞首位「90後」美女主播亮相

記者陳言喬／即時報導
央視新聞新主播王音棋的生活照。（百度）
央視新聞新主播王音棋的生活照。（百度）

央視「新聞聯播」今晚(5日)出現新主播，是「90後」的王音棋首次亮相，與潘濤搭檔。

澎湃新聞報導，1991年5月1日出生於興化王音棋，從小學習舞蹈、聲樂、繪畫，一直是學校裡的文藝骨幹。高中時，她獲得過江蘇省第八屆高中生現場作文大賽特等獎、興化中學生辯論賽冠軍。

2009年9月，她以全國前20名的成績考入中國傳媒大學播音主持藝術學院播音與主持藝術專業。

在進入央視之前，王音棋已在湖南衛視、雲南衛視、江蘇電視台等多個平台實習鍛煉過。2012年，因為優異的表現，她被選中加入央視與中國傳媒大學播音主持藝術學院共建的實踐專案，與央視主播一起承擔六個月的新聞配音任務。

2013年1月19日，王音棋經考核獲出鏡資格，主持央視新聞頻道淩晨三點的《新聞直播間》。她甜美清新的外形引起很多人關注，被網友讚為「央視最美實習女主播」。2020年，她被選進央視《朝聞天下》主持陣容。

作為第一位在《新聞聯播》亮相的「90後」新主播，王音棋的出現讓不少人驚喜，紛紛在社交媒體表示，「新聞聯播越來越懂年輕人了」、「好年輕的主播啊」！

首位央視新聞90後的主播王音棋的生活照。（百度）
首位央視新聞90後的主播王音棋的生活照。（百度）
大陸央視今天晚上新聞聯播主播出現新面孔，為90後的王音棋。（央視截圖）
大陸央視今天晚上新聞聯播主播出現新面孔，為90後的王音棋。（央視截圖）

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