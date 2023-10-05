泰王遣代表探望中籍傷患 中駐泰大使：令人痛心的悲劇

泰國曼谷百貨商場日前發生槍擊案，有1名中國籍人士不幸死亡、1名中國籍人士受傷，在中國受到廣泛關注。（路透）

中國疫情解封後逐步恢復出境跟團旅遊，泰國 是中國遊客主要境外旅遊目的地之一。但就在泰國給予中客免簽入境待遇十天後，泰國曼谷知名商場暹羅百麗宮（Siam Paragon）3日就驚傳槍擊 案釀成多人傷亡，當中包括中國籍人士1死1傷，引起中國社會高度關注。泰國國王與王后4日派遣代表到醫院看望中國籍傷患，中國駐泰大使強調這是「令人痛心的悲劇」，並表示中國願和泰方一道採取更加有力措施，確保中國公民在泰安全。

據中國駐泰使館官網消息，10月4日上午，泰國國王哇集拉隆功、王后素提達派代表到朱拉隆功醫院慰問在槍擊事件中受傷的中國公民，並贈送鮮花及慰問品。代表指，哇集拉隆功國王和素提達王后對在事件中不幸遇難的中國公民表示哀悼，對遇難者家屬及受傷者表示慰問，希望傷者早日康復。

駐泰國大使韓志強表示感謝，並提到槍擊案是一起令人痛心的悲劇，「國王、王后陛下的關心和泰國政府的善後努力讓人感到溫暖。中方願和泰方一道採取更加有力措施，確保中國公民在泰安全」。此前泰國總理賽塔已經親赴醫院看望中國籍受傷人員，強調泰方將迅速依法查辦此次事件，強化治安管理，確保為來泰中國公民提供可靠安全環境。

泰國為了吸引中國遊客，在9月25日開始實施5個月免簽政策，期限暫定截至2024年2月29日。遊客持護照和旅行證入境泰國，無需申請簽證，可在泰停留不超過30天，為此旅客可節省2,200元泰銖（約59美元）的落地簽費用。而泰國政府原先估計2023年能吸引500萬名中國遊客到訪，此前已於5月18日達到100萬人次的目標。中國外交部也已對泰國免簽表示歡迎。

中國駐泰使館在中秋節前就發布旅遊提醒，呼籲旅客行前告知家人出行日程，抵泰後及時通過簡訊、微信 、郵件等方式將所住酒店名稱、同行人姓名及聯繫方式告知家人。旅行期間與家人、親友保持聯繫，及時報平安。

即使如此，中國民間對於到泰國旅遊已經抱有存疑態度，主要在於安全問題引起不少人擔憂，中國社交媒體對此都有非常多討論，包含槍擊、詐騙、情色、賭博與割器官等問題都曾引起擔憂。此次槍擊案發生後，港媒am730報導指出，有中客已經取消後續行程，購買班機返回中國。