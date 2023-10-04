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中國迷笛音樂節屢傳「災情」…上廁所回來連內褲都被偷

大陸中心／即時報導
有網友指控，河南南陽「迷笛音樂節」上，有人光天化日之下就隨意翻找樂迷的東西偷竊。（取自新浪網）
有網友指控，河南南陽「迷笛音樂節」上，有人光天化日之下就隨意翻找樂迷的東西偷竊。（取自新浪網）

「迷笛音樂節」號稱是中國第一個原創音樂節。今年，河南省南陽市臥龍區與迷笛音樂集團達成合作協議，於今年「十一」長假期間9月29日至10月2日，在南陽舉辦「2023中原迷笛音樂節」。不料音樂節結束次日，就有大批樂迷反映財物遭竊，許多樂迷高呼：「簡直是洗劫！」

據湖南瀟湘晨報、湖北長江日報報業集團旗下新媒體《九派新聞》、新浪網等中國媒體報導，河南南陽舉辦的迷笛音樂節結束次日，不少樂迷就在社交平台敘述遭竊經歷。在一條短影音中，一個年輕女孩站在帳篷門口，大喊：「誰把我琴給偷了？」

一名失竊者王先生表示，他和同伴白天在營地搭帳篷喝酒，晚間在酒店睡覺。10月3日他去收帳篷時，發現帳篷和露營車都不見了，現場還有很多大爺、大媽在隨意翻別人的東西。

另一位失主張先生稱，他只是上了個廁所的時間，回來後帳篷就整個消失了。此外，自己的三件衣服、兩雙鞋、秋褲、內褲等衣物一併消失，損失約人民幣5000元。有好心人得知他連衣服都被偷了，給他緊急送了衣服穿。

據他透露，有個團隊丟失財物達人民幣數十萬元，丟失了幾十個帳篷和睡袋，還有手機、手表、酒等等。他認為，偷盜者是翻牆進來音樂節的露營區。

還有網友稱，離開營地時，看到很多人開著三輪車、電瓶車圍在營地外圍，每輛車子上都裝有物品。

遊客豆豆（化名）也說，她和朋友在10月1日參加了迷笛音樂節，因為當天雨勢過大，他們在當晚11點演出結束後就出去找酒店住，把行李留在音樂節露營區，其中包括兩個放在帳篷邊上的行李箱。

然而，等到2日中午返回露營區時，卻發現一個行李箱不見了，另一個行李箱被攤開放在地上，有被人翻動過的痕跡。箱子裡有一雙馬丁鞋不翼而飛。

根據一個公益組織發起的微信接龍信息，至3日下午3點多，就有100多名樂迷登記了相關信息。丟失的財物包括：帳篷、睡袋、露營車、手機、平板、銀行卡、現金等等。

這起事件也再度引發網友間的「地域攻擊」風波，並登上微博熱搜榜。但也有不少人緩頰表示，「跟地域無關，每個地方都有這種人」。

河南南陽舉辦「2023中原迷笛音樂節」，卻傳出大批從各地趕來參加的樂迷財物遭竊。...
河南南陽舉辦「2023中原迷笛音樂節」，卻傳出大批從各地趕來參加的樂迷財物遭竊。（取自新浪網）

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