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兩岸關係不佳 港政界人士：收溫馨提示 勿赴台「觀選」

特派記者陳政錄、記者廖士鋒／北京—台北連線即時報導
據稱有香港建制派人士已收到「提示」，被要求不要到台灣觀選。圖為台灣大選場合。（歐新社資料照片）
據稱有香港建制派人士已收到「提示」，被要求不要到台灣觀選。圖為台灣大選場合。（歐新社資料照片）

往年台灣大選，中國與港澳都會有眾多觀選團訪台，但即將到來的明年大選卻傳出，香港觀選團幾乎「絕跡」，建制派還被提醒，不要到台灣觀選。中國多地涉台學者也坦言，受兩岸關係不佳及台灣仍限制中國人士入境等因素影響，「大家都還在觀望」，今年中國觀選團很可能也會大減甚至「掛零」。

據香港星島網報導，過往每逢台灣大選或「九合一」選舉，香港不少政界人士都會組團赴台感受氣氛，觀摩選舉操作，包括到造勢大會現場、拜訪競選總部等，部分建制派亦曾參與。但「香港國安法」扭轉香港政治面貌，民主派「名存實亡」，建制派也因政治敏感，避免到台觀選甚至旅行。有港區人大代表透露，近日收到勿往台灣的「溫馨提示」，雖未言明原因，但相信與時機敏感有關。

中華港澳之友協會秘書長張仕賢也向本報透露，今年暫時沒有邀請港澳學者訪台觀選的計畫。他表示，有些港澳朋友是有提出訪台觀選的想法，但協會今年暫時沒有主動辦理與邀請，主要也是考量這幾年香港情勢的變換，以及擔心會否對受邀者產生不必要的困擾。

儘管台灣大選即將進入倒數最後三個月，但據悉，迄今仍無中國涉台研究機構計畫申請來台觀選。一名曾於2019年底來台觀選的福建某涉台學者坦言，由於兩岸持續缺乏政治互信，今年中國觀選團赴台數量會減少，「大家都不想惹麻煩」。

一名2016年大選曾來台觀選的中國學者也表示，大家還都在「觀望中」。他說，儘管中國涉台研究機構沒有像香港建制派人士一樣收到相關「提示」，但現在台灣對中國人士入境的管制仍未鬆綁，需要專案申請，審核也細化到個人。

這名學者稱，過往福建等沿海地區的涉台研究機構對赴台觀選最為踴躍，但近期接觸交流時，大家都表示「沒空」。今年上半年基本沒有中國學者赴台交流，「年底觀選這波預計也不會出現」。

政治大學東亞所名譽教授邱坤玄表示，今年並未邀請大陸學者觀選，主要是因為「兩邊都沒有意願」，且相關規定仍未放寬。

文化大學講座教授趙建民也說，到目前都沒聽聞中國學者受邀來台觀選的消息。他指出，現在中國審批確實比以前嚴，兩岸學界共同舉辦研討會至少要預留三個月時間；台方也一樣困難，中方學者現在來台只能專案申請，「專案何其難也」，如先前馬英九邀請中國學生來台，就出現諸多困難。

對於台方長年以來都以邀請中國學者來台觀選，作為推廣民主價值的重要舉措，他則直言，兩岸關係不好、對岸覺得台灣走台獨路線的話，民主價值就不會加分。只有當「主要矛盾」消失時，民主價值才會浮現。「假如政府真的想在兩岸推制度之爭、讓對岸了解民主可貴，應該使民主價值可於兩岸之間受到彰顯」。

對於今年恐無中國學者來台觀選，台方兩岸事務官員表示，只要依規定提出申請，符合資格者，原則上政府都會同意放行。但他也提到，主管機關還是會評估是否符合必要性、急迫性及不可替代性等要件。

香港 馬英九

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