中國消費者追求CP值 iPhone二手價格不降反漲

iPhone新機價格高、等待時間長，為追求CP值，購買舊款二手機成了不少中國消費者的選擇，連帶使得二手機價格上漲。圖為iPhone 14手機。美聯社

蘋果iPhone 15系列手機在中國熱銷，部分機型領貨得等2個月。然而新機價格高、等待時間長，為追求CP值，購買舊款二手機成了不少中國消費者的選擇，連帶使得二手機價格上漲。

蘋果iPhone 15系列新機9月22日開賣後，在中國大陸的買氣並未受到中美關係不睦、華為 新機來勢洶洶等影響，而且部分機型在預購期間就被秒殺，消費者得等上2個月才能拿到新機。

據第一財經報導，由於iPhone 15系列價格較高、部分人士認為創新與升級變化不明顯，加上經濟環境與追求CP值等原因，iPhone 15發售後，在中國的二手市場上，多個舊型號iPhone的二手手機不僅沒有降價，反而還漲價。

報導以深圳的電子交易市場華強北為例，從iPhone 6到iPhone 14系列均被明碼標價，價格從人民幣數百元到6000元（約834美元）不等。在平日下午，商場內可見許多詢價的消費者，不少商家透露「今年二手手機的生意較去年好」。

多名華強北商家提到，去年二手手機的銷售受疫情 影響，然而今年有所回暖，雖然目前消費者對二手手機的價格較敏感，但新機價格更貴。

報導引述研調機構國際數據資訊（IDC）中國高級分析師郭天翔分析，二手手機的關注度不斷提升與經濟環境有關，同時，高階手機的價格不斷上漲，使得9成新的二手手機性價比（CP值）更高，加上近幾年新機使用體驗提升不明顯，使得二手手機的使用價值也相對較高。

報導提到，近期在中國市場，高階iPhone的二手手機基本沒有降價，較低端的機型還在漲價，漲幅幾十元，iPhone 14系列也有機型漲價。

以目前華強北的市場報價，品質較好、較新的iPhone 14 256G版本，售價約5200元左右；iPhone 13、12、11分別售3000多元、2000多元和1000多元；iPhone 8售650元左右，iPhone 6和iPhone 7也有市場，售價約300到600元不等。