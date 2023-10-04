我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

債券殖利率回落 道指中止連續3天跌勢

放棄美國國籍手續費調價 國務院面臨聯合訴訟索差額

中國消費者追求CP值 iPhone二手價格不降反漲

中央社台北4日電
iPhone新機價格高、等待時間長，為追求CP值，購買舊款二手機成了不少中國消費者的選擇，連帶使得二手機價格上漲。圖為iPhone 14手機。美聯社
iPhone新機價格高、等待時間長，為追求CP值，購買舊款二手機成了不少中國消費者的選擇，連帶使得二手機價格上漲。圖為iPhone 14手機。美聯社

蘋果iPhone 15系列手機在中國熱銷，部分機型領貨得等2個月。然而新機價格高、等待時間長，為追求CP值，購買舊款二手機成了不少中國消費者的選擇，連帶使得二手機價格上漲。

蘋果iPhone 15系列新機9月22日開賣後，在中國大陸的買氣並未受到中美關係不睦、華為新機來勢洶洶等影響，而且部分機型在預購期間就被秒殺，消費者得等上2個月才能拿到新機。

據第一財經報導，由於iPhone 15系列價格較高、部分人士認為創新與升級變化不明顯，加上經濟環境與追求CP值等原因，iPhone 15發售後，在中國的二手市場上，多個舊型號iPhone的二手手機不僅沒有降價，反而還漲價。

報導以深圳的電子交易市場華強北為例，從iPhone 6到iPhone 14系列均被明碼標價，價格從人民幣數百元到6000元（約834美元）不等。在平日下午，商場內可見許多詢價的消費者，不少商家透露「今年二手手機的生意較去年好」。

多名華強北商家提到，去年二手手機的銷售受疫情影響，然而今年有所回暖，雖然目前消費者對二手手機的價格較敏感，但新機價格更貴。

報導引述研調機構國際數據資訊（IDC）中國高級分析師郭天翔分析，二手手機的關注度不斷提升與經濟環境有關，同時，高階手機的價格不斷上漲，使得9成新的二手手機性價比（CP值）更高，加上近幾年新機使用體驗提升不明顯，使得二手手機的使用價值也相對較高。

報導提到，近期在中國市場，高階iPhone的二手手機基本沒有降價，較低端的機型還在漲價，漲幅幾十元，iPhone 14系列也有機型漲價。

以目前華強北的市場報價，品質較好、較新的iPhone 14 256G版本，售價約5200元左右；iPhone 13、12、11分別售3000多元、2000多元和1000多元；iPhone 8售650元左右，iPhone 6和iPhone 7也有市場，售價約300到600元不等。

iPhone 疫情 華為

上一則

中國年輕人消費降級 夜騎、逛公園…治療精神內耗

延伸閱讀

iPhone 15過熱…蘋果：與晶片無關 業界：還台積電公道

iPhone 15過熱…蘋果：與晶片無關 業界：還台積電公道
蘋果分析iPhone 15偶發過熱成因 強調與設計無關

蘋果分析iPhone 15偶發過熱成因 強調與設計無關
iPhone 15 Pro交貨時間逐步改善 但Pro Max仍得等上46天

iPhone 15 Pro交貨時間逐步改善 但Pro Max仍得等上46天
iPhone 15手機過熱 蘋果將更新軟體

iPhone 15手機過熱 蘋果將更新軟體

熱門新聞

9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

2023-09-30 19:05
恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光。(取自微博)

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

2023-10-01 14:15
中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
華為26日在秋季新品發表會上推出全新高端品牌「Ultimate Design非凡大師」，其中包含一款以18K金打造的高階智慧手表。（圖／取自華為官網）

華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷

2023-09-27 09:35
(噓！新聞)

中國單身女CEO買精生2女 再曝來美取精「生個弟弟」

2023-09-29 15:40
恒大主席許家印被證實，因涉違法犯罪被捕，恒大金融帝國恐面臨瓦解。(路透)

去年與妻離婚、破產前為兒信託23億… 許家印早有準備？

2023-09-29 02:29

超人氣

更多 >
民主黨為何見死不救麥卡錫？最後一根稻草是這原因

民主黨為何見死不救麥卡錫？最後一根稻草是這原因
車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現

車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現
英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難
這些人聯手 將麥卡錫拉下眾院議長寶座

這些人聯手 將麥卡錫拉下眾院議長寶座
遭罷黜下台 麥卡錫宣布不再競選眾院議長

遭罷黜下台 麥卡錫宣布不再競選眾院議長