我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剛進廁所…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

一洲焦點／罷免麥卡錫、川普杭特官司、中國核潛艦事故

中國年輕人消費降級 夜騎、逛公園…治療精神內耗

中央社北京4日電
防疫正常化後，北京騎單車的人變多了，尤其傍晚時分，年輕人結伴騎行天安門前的長安街路線，以此治療「精神內耗」，讓負面情緒可以舒緩，且不用花大錢。中央社
防疫正常化後，北京騎單車的人變多了，尤其傍晚時分，年輕人結伴騎行天安門前的長安街路線，以此治療「精神內耗」，讓負面情緒可以舒緩，且不用花大錢。中央社

為了「治療精神內耗」，在經濟放緩、消費降級之下，許多中國年輕人三五成群前來不用門票的朝陽公園，或是在傍晚騎著共享單車沿長安街沿路騎行，在充滿競爭壓力的北京，他們想要「鬆弛」。

一直以來城管執法嚴格的北京，在四環內最大的城市公園——朝陽公園的草皮上，假日有許許多多結伴成群的年輕人，他們會在公園內划船、躺在綠地上野餐，或是趴著沐浴在陽光底下，彷彿在這「北漂者」的城市中，有了一個舒服的歇息之地。

「因為這裡可以鋪墊子，不會管，如果是奧林匹克公園會管，無法鋪墊」，城裡的公園很少能有這樣可以放得開的地方，9月初與朋友前來朝陽公園鋪墊子打牌的Stanley（化名）告訴記者。

Stanley是一名「95後」（1995年到1999年出生者），剛從研究所畢業，在北京從事金融工作，也是一名北漂。在北京的競爭壓力之下，偶爾與朋友聚會成為他喘一口氣、舒緩壓力的解方。

傍晚，長安街上的自行車道上，是一大批又一大批騎著共享單車的年輕人。他們會在網路上從社團尋伴夜騎長安街，活動也只需要一趟共享單車的費用，約人民幣（下同）5元內（約0.7美元）。

有時自行車道的騎行者太多，反而比一旁的車道壅堵，形成自行車「晚高峰」（晚上尖峰時段）。他們塞在天安門的車道前，拿著手機想要打卡拍照，一旁的公安則回大聲吆喝著「往前走！」、「上車！」、「騎車！」。

一些騎行者說，這一路線可以治療「精神內耗」，消除負面情緒與焦慮。

經歷3年疫情，在得以自由出行之下，不少中國年輕人追求一點點可以在心態上「鬆弛」，又能與他人相聚的「小確幸」，這可能與疫情後出現經濟放緩，以及消費降級有所關聯。

一名來自廣東的「95後」年輕人告訴中央社，他喜歡喝咖啡，假日前去探店就算咖啡要價一杯40元、50元也會買單，這是他的生活嗜好，甚至前幾年還會去喝調酒。

「但之後發現很多事情可以自己做，像是自己在家裡煮咖啡，就會自己來了」，消費降級了嗎？「肯定有」，他說。

北京 咖啡 疫情

上一則

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

延伸閱讀

美中關係回暖？ 民主黨參院領袖宣布訪問北京

美中關係回暖？ 民主黨參院領袖宣布訪問北京
歐盟正式啟動調查中國電動車補貼 北京表達強烈不滿

歐盟正式啟動調查中國電動車補貼 北京表達強烈不滿
休士頓社區萬聖節擺飾 多戶被盜

休士頓社區萬聖節擺飾 多戶被盜
張正邦連任北加州台灣同鄉聯合會會長 立下3大目標

張正邦連任北加州台灣同鄉聯合會會長 立下3大目標

熱門新聞

9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

2023-09-30 19:05
恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光。(取自微博)

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

2023-10-01 14:15
中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
華為26日在秋季新品發表會上推出全新高端品牌「Ultimate Design非凡大師」，其中包含一款以18K金打造的高階智慧手表。（圖／取自華為官網）

華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷

2023-09-27 09:35
(噓！新聞)

中國單身女CEO買精生2女 再曝來美取精「生個弟弟」

2023-09-29 15:40
恒大主席許家印被證實，因涉違法犯罪被捕，恒大金融帝國恐面臨瓦解。(路透)

去年與妻離婚、破產前為兒信託23億… 許家印早有準備？

2023-09-29 02:29

超人氣

更多 >
216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長
民主黨為何見死不救麥卡錫？最後一根稻草是這原因

民主黨為何見死不救麥卡錫？最後一根稻草是這原因
車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現

車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現
這些人聯手 將麥卡錫拉下眾院議長寶座

這些人聯手 將麥卡錫拉下眾院議長寶座
英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難