中國太空總署：嫦娥八號2028年發射組月球科研站

圖為嫦娥八號探測器模擬效果圖。（圖／取自人民網）

據中國國家國防科技工業局新聞宣傳中心官方微信 公眾號「中國的航太 」2日公告，中國今年將全面推進探月工程四期，規劃包括嫦娥六號、嫦娥七號和嫦娥八號任務。公告並稱，中國的探月工程秉持「平等互利、和平利用、合作共贏」原則，針對國際社會開放嫦娥八號國際合作機遇，歡迎各國與國際組織加入。

公告解釋，嫦娥八號為中國探月工程四期的重要任務，將於2028年前後實施發射，並進行月球多物理場、區域地質剖面探測與研究，月基對地觀測與研究，月球原位樣品分析及資源就位利用、月表環境小型封閉陸生生態系實驗與研究，將與嫦娥七號等共同組成月球科學研究站基本型。

此外，嫦娥八號登陸器將開放200公斤負載資源，獨立模組品質不超過100公斤，用於進行系統級和單機級合作專案。公告提醒，嫦娥八號任務國際合作項目意向書申報截止時間為今年12月31日，計畫在2024年4月完成初步遴選，當年9月完成最終遴選，確認合作專案。

中國國家國防科技工業局提及，嫦娥八號任務國際合作將優先考慮具備開展器間交互、聯合探測的任務級合作，具備月面基本操作能力的月面機器人，以及其他互補性的科學載荷和科學創新性強的合作項目。

另，據澎湃新聞報導，除嫦娥八號之外，中國探月工程總設計師吳偉仁院士透露，探月工程嫦娥六號計畫於2024年前後實施發射，將開展月球背面採樣返回。嫦娥七號計畫2026年前後實施發射，主要任務是去月球南極尋找月球存在水的證據。

中國央視新聞此前曾指，迄今為止全球已進行的10次月球採樣返回均位於月球正面，而月球背面整體相對月球正面更為古老，且存在月球三大地體之一的艾特肯盆地，具有重要科研價值。