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比亞迪9月銷量再創新高 今年已賣出逾200萬輛電動車

記者黃雅慧／即時報導
比亞迪2日公布9月新能源汽車銷量為28.75萬輛，再創歷史新高，年增43%。（新華社）
比亞迪2日公布9月新能源汽車銷量為28.75萬輛，再創歷史新高，年增43%。（新華社）

中國汽車巨頭比亞迪2日公布9月新能源汽車銷量為28.75萬輛，再突破8月成績27.43萬輛，創下歷史新高，年增43%，且也遙遙領先其他中國車企。本年截至9月底累計銷量207.96萬輛，年增76.23%，已突破200萬輛。

其中，純電動乘用車9月銷量為15.12萬輛，插電式混合動力乘用車銷量為13.57萬輛。

在產量部分也有提升，9 月產量為 27.98 輛，去年同期為 20.48 輛，年增 36.6%。

在電池產業部分，公告提及，9月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為14.348GWh，2023年累計裝機總量約為100.931GWh。

比亞迪此前公布2023年銷量目標為300萬輛，接下來3個月還有93萬輛的缺口，平均每月31萬輛，從目前增長趨勢來看，完成全年300萬輛的目標難度不高。

比亞迪公告顯示，其中，乘用車出口28039輛，旗下王朝/海洋銷售273747輛；騰勢汽車銷售13156輛。

汽車之家報導，比亞迪之後還有仰望、方程豹等品牌蓄勢待發：仰望品牌今年預計在中國40餘個城市開設超過90家直營門店；方程豹旗下第一款車型「豹5」已經開啓盲訂，價格為人民幣30-40萬元，有望在年內上市交付。相信兩大品牌將助力比亞迪汽車銷量再次提升。

中國新能源車企近日陸續公布9月交付量，多家車企突破單月新高：廣汽埃安9月銷量首次破5萬大關；理想汽車月交付量達到3.6萬輛，年增212.7%，奪得造車新勢力品牌頭籌，且再創單月交付新高。堪稱創造「金九」行情。分析認為9月銷量爆發與車企促銷活動爆發、新品帶動有關。

中國乘聯會預測，新能源汽車九月零售銷量預計在75萬輛左右，月增4.7%，年增22.3%，滲透率約37.9%。

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