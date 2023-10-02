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「產科關閉」熱搜被刪…中國生育率大降 下一步關什麼？

中央社台北2日電
中國一則有關「多家醫院產科關閉」的新聞吸引逾2億人次瀏覽而上熱搜，其後卻被微博下架，凸顯中國生育率降的事實。（新華社）
中國一則有關「多家醫院產科關閉」的新聞吸引逾2億人次瀏覽而上熱搜，其後卻被微博下架，凸顯中國生育率降的事實。（新華社）

美國之音1日報導，近日中國一則有關「多家醫院產科關閉」的新聞吸引逾2億人次瀏覽而上熱搜，其後卻被微博下架，事件凸顯中國生育率降的事實，網友議論「下一步是什麼？幼兒園關閉？小學關閉？中學關閉？」

報導說，中國媒體澎湃新聞近期刊登，浙江等省許多醫院產科已經關閉的消息，若干醫院員工透露，到醫院生產的婦女漸減。

經中國新聞資訊分享平台「頭條」轉載，旋即在24小時內被瀏覽逾2億次，成為社交媒體的頭號熱搜話題，但很快中國社群平台微博以「根據相關中國法律和政策」為由， 將這則新聞下架。

儘管如此，「下一步是什麼？幼兒園關閉？小學關閉？中學關閉？」的骨牌效應擔憂在微博上出現，而江蘇、廣西和廣東省等當地醫院，則是千篇一律以確保孕婦和新生兒健康與安全的說法，回復關閉產科的質疑。

這個解釋反而造成更多社群媒體用戶抨擊：「他們什麼時候才能坦白說實話？」並激發網友熱議為什麼不想生及中國生育降與人口減。

像是一則貼文指出：「幾年前每年出生大約1700萬，但去年極大下降到大約900萬，一半的產科關閉就是合理的。因此，半數的幼兒園將關閉，然後是很多小學、中學和大學關門。」

逾8000人按讚的留言說：「如果要為國家生孩子，國家是否應該為所有費用負責？如果它是一個人生活的一部分，那麼請尊重個人對此的選擇。」

也有人抱怨當局沒有善待人民：「過去一直說國家優先於家庭。你會逐漸發現只有男女才有家庭，只有家庭才有國家。人類社會的根基是每個人。（國家）應該善待人。」

還有年輕女性在微博發言不要孩子，並說：「我30年後搬進空公寓居住時將推我自己的輪椅，兌現諾言在公寓度過餘生。」

凡此種種凸顯由於當前中國就業前景不明，居高不下的生活開支，以及政府在各方面的嚴格控制，民眾不滿情緒益增而「躺平」。

據中國國家統計局今年年初指出，2022年底全國人口14億1175萬，較前年底減少85萬，這是1959至1961年中國發生大饑荒以來首次下跌。

美國之音報導說，布魯金斯研究所（Brookings Institution）高級研究員歐漢倫（Michael O'Hanlon）等指出，中國人口減少恐限制未來國家實力，並說大國博弈中時間可能不會站在中國這邊。

此外，因應當前人口危機，北京當局雖放寬生育數從一胎到鼓勵三孩，以政策挽救持續下滑的出生率，但成效卻不彰。數據顯示，去年中國的總和生育率降至1.09，低於2020年的1.30，也不如日本的1.26。

值得注意的是，日本早已邁入高齡化社會的人口結構，

因此威斯康辛大學的中國人口問題專家易富賢說：「所以我對中國人口結構的未來趨勢非常悲觀。」

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