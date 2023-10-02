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中國各地大閘蟹集中上市 價格較去年近乎腰斬

大陸中心／即時報導
中國目前許多地方都能養殖大閘蟹，產量大增導致價格明顯下滑。圖為甘肅省張掖市高台縣黑泉鎮蟹農日前正在捕撈大閘蟹。中新社
中國目前許多地方都能養殖大閘蟹，產量大增導致價格明顯下滑。圖為甘肅省張掖市高台縣黑泉鎮蟹農日前正在捕撈大閘蟹。中新社

據央視財經報導，目前正值大閘蟹集中上市時期，在河南鄭州的各大海鮮批發市場，今年大閘蟹的價格較去年同期下降將近一半，但品質也好於往年。

報導稱，中秋＋「十一」雙節期間，鄭州各大海鮮批發市場大閘蟹的銷量一路走高，9月初剛上市時，有商戶每天才賣幾百斤，現在最高一天就能賣5,000斤（2,500公斤）。

有市場商戶告訴央視財經記者，由於今年大閘蟹產地養殖面積擴大，加上螃蟹大豐收，供應充足，價格較去年同期下降超過40%。

鄭州某海鮮批發市場商戶董衛峰說，「比去年基本上要便宜一半，去年2.5兩母蟹最高峰時賣到(人民幣)120元1斤，像今年最高峰時最多賣到65元1斤。3兩母蟹去年最高賣到140、150元1斤，今年價格始終在70多元1斤。」

中國現在許多地方都能養殖大閘蟹，導致供應量大增。新疆《天山網》上個月底就報導，新疆阿勒泰地區2017年開始養殖大閘蟹，但過去一般都只供應新疆本地市場，幾乎沒有賣到其他省份。今年透過電商平台協助開始銷往中國各地，並號稱保證下單後48小時到貨。

中國今年大閘蟹價格普遍大跌，老饕最愛的陽澄湖大閘蟹今年雖也盛產，但跌幅相對較小。

《中國經營報》指出，今年的陽澄湖大閘蟹迎來了豐收。陽澄湖大閘蟹產業人員透露，「今年可以說是三年來陽澄湖大閘蟹產量最大的一年」。這主要得益於氣候條件穩定和精細化養殖，今年的陽澄湖大閘蟹產量將在1.1萬噸左右，且大個兒的大閘蟹會比去年多，公的最大達5兩以上，母的最大達4兩半左右，品質也更好。

《中國經營報》稱，今年陽澄湖大閘蟹的銷售價格上比往年約下跌10%。

新疆 鄭州 河南

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