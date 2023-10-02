台生觀看十一升旗：五星紅旗象徵國家尊嚴和身分認同

台生被安排前往北京天安門城樓觀看「十一」升旗儀式後稱，深受「震撼和感動」。（取自《中國台灣網》）

據中國國台辦旗下網站《中國台灣網》報導，10月1日凌晨5時，來自北京 、上海、廣州、福建等地高校的44名台生在「中華全國台灣同胞聯誼會」（簡稱「全國台聯」）組織下，來到北京天安門 城樓東側觀禮台觀看「十一」升旗儀式。

來自上海交通大學的台生陳深冊說，「除了震撼和感動，我再也說不出其他的詞語，很難用言語去表達這種感受。」「對於我來說，五星紅旗象徵著國家尊嚴，更是身分的象征和認同，代表著祖國時時刻刻都與我們在一起。」

報導稱，9月28日至10月1日，全國台聯組織北京、上海、廣州、福建等地高校常住中國的台灣大學生44人赴北京參訪。在為期四天的行程裡，台生們被安排前往中國共產黨 歷史展覽館、西山無名英雄紀念碑、香山雙清別墅、故宮、天壇等地參訪，並赴天安門廣場觀看10月1日升旗儀式。

「這幾日的參訪活動，讓我沈浸式地領略到了中華傳統文化的魅力，更深入地了解了黨的歷史，堅定地支持祖國統一。」來自廈門大學的台生葉欣蘭說道。

葉欣蘭還說，「作為生，能在祖國母親誕辰74周年之際，站在天安門廣場觀禮台上觀看升國旗儀式，我感到心潮澎湃且榮幸之至！希望以後能有更多機會來參與到兩岸交流、融合發展的過程中。」

全國台聯聯絡部部長任揮在9月30日座談會上告訴這些台生，兩岸融合實際上是為了讓更多的台灣同胞共享中國的發展機遇和福祉，越來越多的台生來中國求學，就是兩岸融合發展的一種體現。