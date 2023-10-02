許家印風波後…中國恒大、恒大物業在港交所申請復牌

中國恒大、恒大物業2日晚間在港交所公告，申請於3日上午復牌。（路透）

中國恒大 、恒大物業2日晚間在港交所公告，申請於3日上午復牌。而也於9月28日一起停牌的恒大汽車，截至發稿前未有復牌公告。有觀點認為，這或是恒大系公司在許家印風波之後，對外釋出「公司的經營狀況正常，業務持續穩健」的訊號。

中國恒大公告指出，公司執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。董事會認為公司目前不存在需要公布的其他內幕消息。因此申請復牌。

9月27日收盤，中國恒大跌19%，總市值42億港元；恒大汽車跌20%，總市值61億港元；恒大物業跌14.5%，總市值64億港元。三大平台總市值僅剩餘167億港元。

在許家印和一眾主要高管被帶走調查後，恒大已經遇阻的境外債重組 再添變數，其境外債總額超過190億美元。據財聯社1日報導，恒大境外相關債權人在9月28日透露，收到通知稱境外債可恢復正常交易。但是否意味著之前談的重組方案已失效需要重新談，還是存在其他調整的可能性，仍不得而知。

至於許家印到底犯了什麼罪？北京安劍律師事務所周兆成律師通過大皖新聞表示，許家印具體涉嫌什麼犯罪，目前還不清楚，如果因為許家印的犯罪對恒大以及投資 者造成損失，許家印未來除了存在刑事責任外，民事賠償責任也是逃不了的。

近期，美國做空機構香櫞2012年做空恒大一份報告再度成為熱門討論焦點。香櫞創始人安德魯·萊福特曾在2012年6月發布過一份長達57頁的做空報告，警告投資者恒大日益增長的財務風險，報告中有這樣一句話：「恒大結局己經註定，不能確定的只是時間而已。」

該報告列出恒大的五宗罪，包括財務報表存在掩飾、恒大地產以行賄官員方式低於市價取地、恒大營造出複雜的龐氏風格融資計畫、許家印偽造文憑、與大量投資在足球俱樂部、排球和影視文化項目上等；同時列出恒大七大危機：現金流入急劇下滑、高息債務、持續的預售量下滑、低價銷售關鍵資產予關聯方、為了維持預售量開展不具經濟性的項目、合約銷售量大降及大量折價等。