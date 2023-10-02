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中國「十一」長假 航空班次過剩機票價格大跌

中央社台北2日電
中國中秋和「十一」國慶8天連假過了一半，多條國內航線因航空班次過剩，機票價格傳出大幅下跌。（中新社）
中國中秋和「十一」國慶8天連假過了一半，多條國內航線因航空班次過剩，機票價格傳出大幅下跌。（中新社）

中國中秋和「十一」國慶8天連假過了一半，多條國內航線因航空班次過剩，機票價格傳出大幅下跌，有旅客在9月初提前購買10月機票，比當前價格甚至貴了超過1倍。

綜合官媒證券時報等中媒報導，有民眾9月初以人民幣4054元（約555美元）買了從成都飛往烏魯木齊的機票，但在連假前夕再查詢時，發現同一航班往返機票已降到1850元（約253美元），旅遊還沒開始就已經「虧損」。

報導說，遇到類似情況的可能還不是個別現象，有民眾向航空公司和線上旅遊網站反映後，成功辦理「全額退票退款」，有部分平台也同意退還了差價。

多名業界人士分析說，中秋和中國國慶假期前夕，國內機票價格出現前高後低的情況，主要是受供求關係變化的影響；部分機票價格突然大跳水（大跌），可能是航空運力大幅增加，導致運力過剩。

數據顯示，假期期間計畫執行總航班量近14萬班，日均航班量比2019年同期成長約20%，但機票預訂量僅基本恢復至當年同期水準。

報導指出，與供大於求的供需關係相比，機票價格卻依然高漲。數據顯示，截至9月27日，中秋、「十一」期間的中國國內機票訂單量，比今年五一勞動節假期成長了1.2倍。

至於機票價格同樣明顯上漲，國內機票（經濟艙）均價1078元（約147美元），比2022年國慶成長4成以上，比2019年國慶成長1成以上，這也造成了假期期間部分機票價格大幅跳水。

證券 勞動節 航線

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