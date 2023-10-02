中國加強監管 132萬個蘋果App面臨遭下架危機

在中國新監管規定下，蘋果App Store現有132萬個App恐面臨遭下架危機。（美聯社）

中美對峙，從貿易戰、科技戰一直打到金融戰，最近又傳出，因中國官方加強對電信通訊部門的監管，蘋果近日更新App Store上架要求，明確在中國上架的App都需具有中國官方備案號。此舉或意味著，若新App Store現有132萬個App不能取得備案，明年4月起恐面臨強制下架。

中國工信部8月發布通知，要求所有在中國從事網絡服務的App發行商，都要履行「備案」手續。9月27日，中國網信辦公布了包括小米 、華為、三星等首批完成備案的26家應用商城名稱，但蘋果卻未位列其中。

不過29日，蘋果也更新了App Store上架要求，指出在中國上架的App必須具備有效的中國官方備案號。所有遊戲、圖書報刊雜誌、新聞及宗教內容的App，都須取得中國主管機關頒發的許可證。

根據中國工信部稍早前通知，明年4月至6月底，電信部門將對App備案情況進行檢查。據香港 星島日報報導，若明年4月仍無備案號，App可能被強制下架。

中國的iPhone 15系列產品於9月22日正式銷售，果粉購買踴躍，北上深等大城市蘋果零售店門口都大排長龍。