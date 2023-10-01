中國8月彩券銷售按年增53% 網友：因為經濟差

中國8月彩券銷售按年增53%。（路透）

中國財政部 日前公布，今年8月份中國全國共銷售彩票529.57億元（人民幣，下同，約72.5億美元），較去年同期增加53.6%，也是今年迄今銷售最多的月份。網友紛紛表示，經濟越差，彩票銷量越好。

中國財政部網站26日公布，今年8月份中國全國共銷售彩票529.57億元，較去年同期增加184.81億元，增長53.6%。今年8月份的彩票銷售也是今年迄今最多。

今年1至8月累計，中國全國共銷售彩票3757.61億元，按年增加1278.52億元，增長51.6%。其中，福利 彩票機構銷售1263.25億元，按年增加264.13億元，增長26.4%；體育彩票機構銷售2494.36億元，按年增加1014.39億元，增長68.5%。

按省分計算，8月份與去年同期相比，全國所有省分彩票銷量均出現增長，其中，廣東、江蘇、浙江和山東增加額較多，按年分別增加19.91億元、17.42億元、16.00億元和12.80億元。

在中國社群平台微博 上，有網友表示，「歷來彩票賣得好的年份經濟都不太好」、「經濟越差，彩票銷量越好，市場規律」、「不賭 拿著一天160元的工資有閒（鹹）魚翻身的機會？ 賭才有機會」、「彩票賣的越多，問題就越大，現在都想躺。」

另有網友表示，「前兩天我在商場裡看到排隊買彩票就納悶，以前沒看到過這麼多人買的呢。年輕人找不到出路，整體大環境看不到好轉預期，國家又需要開源引導購買，下次遇到我也買兩張。」

中國經濟低迷，今年6月青年失業率創新高至21.3%，其後官方以「勞動力調查統計需要進一步健全優化」為由，宣布暫停公布相關數據。

不少中國人為尋職及生計而煩惱，除了購買彩票博一個機會，也有不少人到寺廟求神拜彿。此前有報導指，很多失業年輕人放棄在大城市生活，回到老家找工作，甚至當上「啃老族」。