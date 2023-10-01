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嚴整網路環境 中國封殺逾萬個網路帳號

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嚴整網路環境 中國封殺逾萬個網路帳號

記者謝守真／即時報導
中國為整治假資訊、肉搜、網暴，在杭州亞運會期間肅清網路。截至「清朗・杭州亞運會和亞殘運會網路環境整治」專案行動啟動以來，目前有超過1萬個違法違規帳號被查處。（美聯社）
中國為整治假資訊、肉搜、網暴，在杭州亞運會期間肅清網路。截至「清朗・杭州亞運會和亞殘運會網路環境整治」專案行動啟動以來，目前有超過1萬個違法違規帳號被查處。（美聯社）

自中國網信辦等單位聯合發布的「清朗・杭州亞運會和亞殘運會網路環境整治」專案行動啟動以來，各地展開整治。截至目前，微博、抖音、騰訊、小紅書、快手等多個重點平台累計處置違法、違規帳號逾1萬多個。其中，清理相關資訊約7.4萬條，下架違規商品達1.5萬件，還有發布治理公告20期。

據「網信中國」微信公眾號消息，上述網路環境整治專案行動所懲治的部分典型處置案例可分為七類：散布涉亞運會相關謠言資訊、惡意質疑攻擊參賽人員、挑撥粉絲互撕對立、假冒仿冒帳號發布資訊、煽動地域歧視、群體歧視、借亞運違規推廣行銷、發布涉亞運會吉祥物違規販售資訊。

針對散布涉亞運會相關謠言資訊，消息指，「大象無形」、「小心超人當」、「娛樂八卦召喚師」等帳號發布亞運會籌備相關謠言，借參賽隊伍和人員謠言惡意關聯炒作，編造志願者、保安人員不實招募訊息，個別帳號在權威闢謠資訊發布後仍然造謠傳謠。目前，已依法對問題嚴重、影響惡劣的帳號作關閉處置，其他帳號作禁言處置並暫停營利權限。

就惡意質疑攻擊參賽人員者及挑撥粉絲互撕對立者，消息公告，包括名為「流螢」、「哄哄」、「共你依偎」等帳號針對亞運會參賽選手、教練發布惡意揣測等資訊。執法單位已依法對類似帳號處以禁言或關閉，並向相關參賽人員發送防網暴提醒。而對於發布煽動粉絲互撕的引戰言論，故意挑撥對立情緒，亦已依法對上述帳號處以禁言。

另，消息表示，借亞運違規推廣行銷者，如「亞運三寶」等帳號集納發布「亞運招商中」等違規推廣行銷訊息，「郵幣嚴選」等帳號借亞運會名義違規推廣郵票、紀念幣，「一起看亞運會」等帳號未經授權在網路上傳播亞運會賽事盜播連結，同樣已依法對其處以禁言、關閉，並暫停營利權限。

此外，部分發布涉亞運會吉祥物違規販售資訊，像是「八月桐萌乞巧」、「一粒渣」、「白菜妮子」等商家店家違規發布涉亞運會吉祥物及週邊商品等販賣資訊。上述店家亦已依法被採警告、關閉等處置。

據悉，中國中央網信辦下一步將會同相關部門依照專案行動部署安排，整治干擾賽事活動舉辦的網上問題，並加大違法違、規帳號和資訊查處力度，確實為亞運會和亞殘運會營造良好網路環境。

2023年杭州亞運近日正如火如荼進行中，為防治網路違法行為，中央網信辦祕書局等單位之前聯合發布《關於開展「清朗·杭州亞運會和亞殘運會網路環境整治」專項行動的通知》，決定自8月28日至10月29日，展開相關情形防治。

杭州亞運 歧視 微信

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