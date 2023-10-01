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布林肯祝賀中國十一國慶 提美中5領域合作面對共同挑戰

記者謝守真／即時報導
中共建政74周年之際，美國國務卿布林肯於9月30日發表聲明向大陸表達祝賀。圖為10月1日清晨在北京天安門廣場舉行的升國旗儀式。（新華社）
中共建政74周年之際，美國國務卿布林肯於9月30日發表聲明向大陸表達祝賀。圖為10月1日清晨在北京天安門廣場舉行的升國旗儀式。（新華社）

10月1日是中共建政74周年，美國國務卿布林肯於9月30日發表聲明向中國表達祝賀，並承諾就雙方「共同挑戰」與北京展開更多合作。

據美國國務院網站消息，布林肯指出，在美國繼續與國際社會合作以解決世界上最嚴峻的挑戰之際，美方歡迎中華人民共和國在應對共同挑戰，包括氣候危機、公共衛生、反毒品、糧食安全和全球宏觀經濟穩定等方面的合作。

布林肯還於聲明中表示，美國祝福中國和中國人民「和平、幸福、繁榮」。

此前，香港《南華早報》報導指出，在經歷了今年早些時候的「深度」凍結之後，北京和華府雙邊在最近幾個月進行一系列高層官員的交流。

美國四名高級官員今年夏天訪問了北京，包括布林肯、財政部長葉倫、商務部長雷蒙多和白宮氣候特使柯瑞。

此外，美國國務院日前宣布，將由藍墨客（Mark Lambert）轉任負責中國與台灣事務的亞太副助卿，同時兼任中國事務協調處處長。

路透指出，藍墨客是亞洲問題專家，曾兩度在美國駐華大使館任職，早前擔任負責日本、南韓和蒙古事務，以及與澳洲、紐西蘭和太平洋島嶼關係的副助理國務卿。

另，據美國之音引述分析指出，藍墨客的任命不太可能改變華府對華政策的基調，但應該會對複雜的決策過程注入活力。 目前美國專注於與北京接觸，以確保緊張的關係不會演變成衝突。

據悉，「中國組」為去年底成立的部門，旨在統一且更有效地協調跨區域、多項議題的中國政策。然而，原本就需繁瑣的決策流程，反而因為多出「中國組」導致流程更為複雜、政策制定更加緩慢，使其飽受批評。

北京 布林肯 國務院

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