中國十一國慶 天安門廣場湧入逾30萬人觀看升旗

今年10月1日估計有30.2萬人前往天安門廣場觀看升旗儀式，人數遠高於往年。(中新社)

10月1日是中共 建政74周年，據中國媒體報導，前一晚就有大批民眾聚集在北京天安門 廣場外，準備參加1日清晨舉行的升旗典禮。據統計，今年有逾30萬名民眾湧入天安門廣場觀看「十一」升旗儀式，人數遠勝於往年，中國多地的升旗典禮也都出現相同的景象。

據央視新聞報導，中國「十一」升旗儀式在北京時間10月1日清晨6時開始，今年為中共建政74周年，也是2019年以來，天安門廣場「十一」升旗典禮再度向一般民眾開放，吸引超過30.2萬民眾前往觀。

疫情前的2019年「十一」，因是中共建政70周年，北京當局於當日舉行大規模慶祝活動，一般民眾不得進入。而2018年的「十一」，據當時官方媒體報導，則有近11萬人前往天安門廣場觀看升旗典禮。

北京日報指出，在9月30日晚上不到8時，就已經有民眾前往天安門廣場排隊等候入內，不少人手上揮著小紅旗，還有人臉上貼著「我愛你中國」的紅色貼紙。而在廣場區氣氛更加火熱，不少民眾入場後找好位置和以「祝福祖國」花籃為中心擺花的天安門廣場合照。

從北京大興過來的民眾表示，「我昨晚7點多就出發了，8點多到的廣場，就是為了佔據最佳位置」。另一位從新疆喀什遠道而來的旅客則稱，「我幾天前就出發了，坐了三天三夜的火車，就為了看一場升旗儀式」，天安門必須是北京之行的第一站，「能在現場為祖國母親慶生意義不一樣」。

還有不少大學學生結伴到廣場觀看升旗儀式，「總要來次天安門廣場，看一看與太陽一同升起的五星級紅旗，這是獨屬於我們『中國人的浪漫』」。

不只是北京的天安門廣場，四川成都的天府廣場也是前一晚半夜就出現人山人海景象。四川新聞網報導，1日清晨，距離升旗儀式還有近2小時，通往天府廣場的總府路上，三三兩兩結伴前來觀看升旗的行人已不在少數，部分人還小跑了起來。

前往成都天府廣場觀看升旗的何先生表示，「我凌晨兩點就從溫江出發，騎到天府廣場，想早一點來站在靠前排的位置，能近距離地看到升旗儀式」。不少人甚至帶著小板凳，前一晚就來到天府廣場等待「十一」的升旗儀式。