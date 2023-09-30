「中國巴菲特」關善祥突傳辭世 生前旗下基金大虧

關善祥。（取材自微博）

中國每日經濟新聞今天報導，被譽為「中國巴菲特 」的金融聞人關善祥突然辭世，享年38歲，這位在28歲已實現財務自由而享譽投顧界的大咖，近來旗下的4檔投資 產品虧損逾60%。

報導指出，「善祥基金」公眾號29日發布訊息指出，善祥基金董事長關善祥已辭世，籲請投資人盡快簽署「清善祥基金算協議」，公司基金產品將進入清算流程。

報導說，關善祥1985年出生，是職業投資人，也是深圳灝四方資產管理有限公司董事長。他12歲開始隨炒股的父親時常進出交易大廳而著迷於股票複利投資，並藉由股海翻騰於28歲實現財務自由，號稱「中國巴菲特」。

據稱他從手握僅本金人民幣（下同）30萬元起，10年間累計百倍收益達上億，並訂定實現個人投資達500億的目標，他有三個小孩，長期吃素，而且對空氣品質要求很高。

報導指出，關善祥死訊傳開前一天，深圳市灝四方資產管理有限公司官網發佈公告，因日常營運遭遇不可抗力因素，為保障持有人權益，定2023年10月18日終止部分基金產品，包括灝四方善祥基金1-5號和灝四方善慧。

深圳市灝四方資產管理股份有限公司成立於2013年，關善祥於2020年收購100%的股權並完成重組 。

關善祥在投資者垂直社交媒體「雪球」開立「u兄萬億孤獨之路」帳戶，追粉數近9.8萬，不過他的發文多集中於2020年前，之後可能因旗下產品大幅虧損而發文銳減。

據私募排排網，關善祥旗下4支業績公開的投資產品，自2020年3月起淨值大幅虧損，像是灝四方善祥一號產品截至9月22日的最新單位淨值為0.395元，今年以來收益虧損8.14%，成立以來虧損達60.5%。

另外3支業績公開的產品也是虧損累累，其中灝四方善祥四號產品的單位淨值0.395元，累計虧損60.5%。

而灝四方善祥三號產品的單位淨值0.386元，累計虧損61.4%；灝四方善祥二號產品的單位淨值0.355元，累計虧損64.5%。