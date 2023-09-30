未來10年港慢性病患者將增百萬 港府將推「慢病共治」

香港未來10年慢性病患者將增百萬。圖為今年7月香港會展中心展出亞洲銀髮產品展。（中新社資料照）

香港 料10年後增多一百萬人患慢性病，港府將推「慢病共治」先導計畫，助早發現、早治療。

香港基層醫療健康專員彭飛舟說，目前香港45歲以上人士，有三成患糖尿病 或高血壓 ，一成七屬隱性患者，推算未來10年間，香港將多1百萬人患慢性疾病。其中45歲以上人士患糖尿病或高血壓的風險大增，他們患上心臟病的機會，會從40至44歲的1.1%，升至65至74歲的44.5%，為防範嚴重併發症，需要早發現、早治療。

香港政府為此將在11月推出「慢性疾病共同治理先導計畫」，資助45歲或以上、未有已知的糖尿病或高血壓病歷的香港居民，自行挑選家庭醫生進行篩查和診治。期望透過先導計畫，提高市民健康管理意識。

彭飛舟說，「慢病共治」計畫可鼓勵有關年齡層及早發現和治療慢性病，並配合地區康健中心服務，改善生活習慣和控制體重。計畫為期三年，參加人數不設上限，希望至少篩查20萬人。

參加計畫費用方面，因計畫以共付模式協助合資格市民到家庭醫生跟進慢性疾病，在政府資助下，市民仍要支付部分篩查和治療費用。共付在本港屬於較新概念，當局期望市民作為個人健康主要負責人，亦要負擔部分費用，至於低收入的基層市民，可以繼續使用公營醫療服務。

港府醫務衞生局策略採購統籌處總監張偉麟說，若參加者確診糖尿病或高血壓，可享有每年最多六次資助診症。一般慢性疾病患者每三個月覆診一次便可，每年六次資助診症是足夠，每次診症政府會資助166港元診費，參加者須支付餘額，金額由家庭醫生自行釐定。目前有200多名參加計畫的家庭醫生，大部分都按港府建議，向市民收取150港元，亦有高於或低於150港元者，市民可自行選擇。

藥費方面，張偉麟指市民若在私營醫療系統跟進慢性病，每年藥費可達2000至3000港元，當局已制定計畫下的基本藥物名單，涵蓋40多項藥物，讓家庭醫生以優惠價格採購藥物，政府會向家庭醫生發放每名參加者105港元的季度藥物資助，獲處方名單藥物市民無須支付任何藥費。