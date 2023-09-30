美控中國操控資訊 中外交部：將輿論場武器化

中國外交部批美才是製造、操作假消息的一方。（美聯社）

美國國務院 當地時間29日發布報告示警，中國正耗費數十億美元散播假資訊，包括操縱媒體等，恐讓全球言論自由急速萎縮。對此，中國外交部30日回應反駁稱，美方發布的有關報告罔顧事實、顛倒黑白，本身就是虛假資訊，將輿論場武器化正是美國的「首創」。

中國外交部30日晚間發布發言人「答記者問」，就美國國務院的涉華報告作出上述表示。

中國外交部發言人認為，砲制上述報告的美國國務院相關機構以「全球接觸」為名，行「宣傳滲透」之實，是假訊息的策源地和「認知作戰」的指揮所。

外交部發言人稱，從冷戰時期發起「知更鳥計畫」收買媒體操縱輿論，到新世紀借「洗衣粉」、「白頭盔」對伊拉克、敘利亞發動侵略戰爭，再到編造「世紀謊言」污衊中國治疆政策，事實一再證明，美國是名副其實的「謊言帝國」，就連美國聯邦參議員 蘭德·保羅等也承認美國政府是世界歷史上最大的虛假訊息散佈者。

外交部發言人說，也許美方一些人認為，只要製造足夠多的謠言，就可以贏得資訊戰。 然而，世界人民的眼睛是雪亮的。 無論美國如何竭力將「散播假消息」的帽子扣到他國頭上，也無法改變世界上越來越多的人們正在識破美國依靠謊言來編織「皇帝新裝」、透過抹黑別人來維繫霸權的醜陋行徑。