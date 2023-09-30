美國德安華諮詢公司高管 傳遭中國限制出境

美國風險諮詢公司德安華（Kroll）駐香港董事總經理麥可‧陳（Michael Chan）傳遭中國禁止出境。（取自德安華官網）

「華爾街 日報」29日引述消息稱，美國風險諮詢公司德安華（Kroll）一名高階主管遭中國政府禁止出境，這是北京 當局對外國企業員工限制出境的又一案例。

知情人士透露，德安華駐香港 董事總經理麥可‧陳（Michael Chan）在今年7月前往中國，隨後通知雇主自己無法離開中國。據指出，麥可‧陳持有香港護照，雖無法出境，但可在中國自由行動及工作，且目前仍在工作。

根據德安華官網介紹，麥可‧陳專門從事企業破產、業務重組案件。消息人士透露，他正在協助調查一個可追溯到幾年前的案件。

而消息人士稱，麥可‧陳和德安華都不是調查的目標。目前，麥可‧陳、德安華，以及中國公安部和國家移民管理局皆未回應置評請求。

報導指出，德安華是為中國客戶提供企業調查和諮詢服務的眾多外企之一，在北京、上海、香港等五市設有辦事處。不過，這類顧問公司正面臨北京當局的審查。

今年3月，北京當局突襲美國諮詢公司「美思明智」（Mintz Group）的北京辦事處，五名中國籍員工被拘留，且在公司被搜查前，已有一名員工被禁止出境。另，美國管理顧問公司貝恩（Bain & Company）4月時稱，中國警方曾到公司的上海辦事處向部分職員問話，又指公司正配合中國執法部門調查。

此外，金融時報稍早報導，日本最大券商野村國際（Nomura International）香港分公司的中國投資銀行業務主席王仲何（Charles Wang Zhonghe）25日也傳出遭北京當局禁止出境。王仲何的情況或與2月一度「失去聯絡」的華興資本創始人包凡和前總裁叢林被查案件有關。

華爾街日報引述西方國家官員和人權組織指出，中國政府祭出出境禁令、協助刑事調查的做法愈來愈普遍，且出境禁令可能會持續數月甚至數年，因為這種限制的調查會一拖再拖。

中國對於外國企業的監管和審查，甚至對其員工的拘留與調查，使部分外商認為在中國營商面臨巨大風險與不確定性，對華營運、投資信心不斷下滑。