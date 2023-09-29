中國房地產業慘澹之際 濟南國企拋售逾千住房

繼北京市朝陽區住建委網拍154間國有商品房，山東省濟南市國資委旗下公司近日拋售1341間租賃房。（美聯社）

繼北京 市朝陽區住建委網拍154間國有商品房，山東省濟南市國資委旗下公司近日拋售1341間租賃房。值此中國房地產 業慘澹之際，專家分析指出，此舉將加劇房市萎靡不振的壓力。

中國媒體華夏時報今天報導，濟南市政府國有資產監督管理委員會旗下的濟南城市發展集團（濟南城發），去年才大舉收購3000間存量（既有）房屋用於租賃，如今就要脫手1341間，總價逾人民幣28億元（約3.8億美元）。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，這批喊賣的房子應該是濟南土地市場交投熱絡時，開發商配建並移交給政府的保障租賃房。

他說，如此大手筆拋售，勢必對目前已下挫的房地產市場造成更負面影響。

至於為何大舉買進3000套沒多久就甩賣？58安居客研究院院長張波說，由於濟南城發長期資金捉襟見肘，這次房產甩賣應該是為了緩解財務壓力。

李宇嘉也指出，這批做為做保障性租賃房的資產其實投資 報酬率不高，出租找客難的壓力沉重，而且類似的城發企業還背債。

據中國國家統計局統計，8月濟南新房價格月減0.1%，中古屋價格較上月降0.5%。在當前的市場環境，相似的情況可能還會出現。

張波指出，持有大量租賃房需要充足的資金支撐，一旦市場不振或資金壓力大，持有者極可能選擇倒貨。

李宇嘉指出，除了濟南城發，若干市城投和區城投的手上也有地有房，未來這些城投國企遭遇的資金等方面的壓力，都會導致拋售房產。

北京朝陽區住建委日前大手筆出貨，透過網拍欲轉讓154間國有商品房，引發市場關注議論。雖然官方開出低於市場的價格但乏人問津，多數流標。