分析：習近平對解放軍不信任 發動戰事決策受影響

中國國家主席習近平。（Getty Images）

中共 總書記習近平 針對貪腐洩密頻傳的解放軍 進行整肅大換血，「外交事務」雜誌文章分析，事件反映習近平對軍隊高層不信任，懷疑軍隊的作戰能力，不確定若動武是否能達到預期效果，從而影響他對發動戰事的決定。

美國國防大學國家戰略研究所中國軍事事務研究中心高級研究員吳志遠（Joel Wuthnow）26日在「外交事務」（Foreign Affairs）雜誌撰文，作出上述表示。

文章指出，此前中國解放軍火箭軍出現一連串動盪事件，包括多名高層被整肅，接任的新火箭司令和政委來自海軍及空軍，安排不尋常，同時又傳出火箭軍涉及貪腐和出售軍中機密。

近期全國人大常委通過免去解放軍軍事法院院長程東方的職務，中國國防部長李尚福在公眾視線消失，傳因軍事裝備採購而遭當局調查。

這一連串事件令觀察家感到震驚，因為身兼中共中央軍委主席的習近平，一直被認為是自鄧小平以來最具權力的軍隊領導人。

文章指出，習近平在2012年成為總書記及中央軍委主席後，清除軍中涉貪和有政治忠誠問題的高層是他的主要工作。由2013年至2016年，最少45名軍方高層被逮捕，包括前中央軍委副主席徐才厚和郭伯雄等。

逐漸針對解放軍的反腐調查減少，外界認為習近平整頓軍隊工作基本成功。

習近平對於軍隊人事安排仍高度參與，如李尚福成為中央軍委委員和接任國防部長。外界認為這些人選都經過最嚴格審查，並由習近平親自批准，但如今他們被整頓，顯示習近平對解放軍的控制不如外界所想像。

文章指出，解放軍尤其是火箭軍涉貪事件反映軍中監管問題。事實上自鄧小平年代開始，解放軍都是高度自治，沒有像西方軍隊受到外部制衡。

習近平曾要求解放軍要更廉潔、更專業，2014年在福建省上杭縣古田鎮召開的全軍政治工作會議上，習近平批評解放軍太鬆散，過度注重強化個人而不是「能打仗、打勝仗」。

但習近平仍賦予解放軍相當大的自主權及高度的獨立性來管理軍中事務，幾乎不受政府內其他部門干預。如曾是習近平的反腐大將王岐山，也無權在軍隊進行反腐工工作。

文章表示，這是因為習近平要確保解放軍在政治上服從他及黨的指揮，並獲得軍隊支持實施自1950年代以來最大規模改革，包括裁軍30萬人。

對解放軍的監管鬆散再加上近年軍費大增，由2012年的人民幣6700億元（約918億美金）增至2022年的1.45兆元，當中約40%用於採購，導致貪腐出現。

文章表示，對習近平及中共政治局常委來說，顯然對解放軍高層失去信心，懷疑軍中採購系統還存在多少腐敗現象，以及軍隊可能還隱藏著其他問題，如過去10年購買的關鍵裝備是否有問題。

對軍隊失去信心也可能會影響中共對於發動戰事的考慮。習近平對軍隊能力及管理不善有懷疑，可能會影響他是否發動戰事的風險計算，令他不確定動武是否可達到預期效果。

文章強調，習近平對軍隊的不信任，影響他對發動戰事的決策。

中國政府內部也可能會質疑，如果解放軍真的要打仗而不只是對台海軍演，在面對有能力的對手時會有什麼問題。習近平及政治局常委決定是否與美國或台灣發生衝突時，這些情況都需要考慮。

文章認為，習近平可歸功於在承平時期建立一支強大的軍隊，並且對台灣和其他區域勁敵構成不容忽視的挑戰，但其實他知道解放軍架構的深層次問題，以致他質疑軍隊的作戰能力。