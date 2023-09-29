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習近平國慶招待會講話：祖國統一任何勢力都阻擋不了

記者黃國樑／即時報導
習近平出席慶祝中華人民共和國成立74周年的招待會發表重要講話。(新華社)
習近平出席慶祝中華人民共和國成立74周年的招待會發表重要講話。(新華社)

據新華社昨晚報導， 中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席慶祝中華人民共和國成立74周年的招待會發表重要講話時，就兩岸關係表示，我們要堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸融合發展，維護中華民族根本利益，增進兩岸同胞福祉。 實現祖國完全統一是民心所向、時代潮流、歷史必然，是任何勢力都阻擋不了的。

這場招待會昨28日晚間在人民大會堂舉行。 習近平強調，新征程上，我們的前途一片光明。 團結就是力量，信心賽過黃金。 我們要堅定信心，繼續爬坡過坎、攻堅克難，朝著強國建設、民族復興的目標奮勇前進。

9月28日晚，慶祝中華人民共和國成立74周年招待會在北京人民大會堂舉行。習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等黨和國家領導人與中外人士齊聚一堂。

報導稱，習近平除向全國各族人民及各界人士致敬外，也向香港澳門、及臺灣同胞和海外僑胞致以問候。習近平在講話中強調，當前世界百年變局加速演進，國際環境發生深刻變化，我們前進道路上還面臨很多風險挑戰。 我們要圍繞推動高質量發展，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，不斷推動經濟運行持續好轉，努力實現全年經濟社會發展目標。

他說，我們要圍繞推進高水平對外開放，繼續全面深化改革，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，推動共建一帶一路高品質發展，暢通國內國際雙迴圈，使經濟發展更有韌性、更有活力。

對於港澳，習近平指出，要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支援香港、澳門發展經濟、改善民生，發揮自身特點和優勢，積極參與粵港澳大灣區建設，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

習近平強調，我們要堅持和平發展，堅定奉行互利共贏的開放戰略，維護國際公平正義，踐行真正的多邊主義，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推動構建人類命運共同體，同各國人民攜手努力，應對各種全球性挑戰，共創人類的美好未來。

習近平 澳門 香港

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