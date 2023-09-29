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小三住進元配家還不肯搬 冰箱留紙條「交歡時請控制音量」

聯合新聞網／即時報導
中國一名學者與同事搞外遇。示意圖。（本報資料照片）
中國一名學者與同事搞外遇。示意圖。（本報資料照片）

中國中山大學李姓副研究員遭爆與同校楊姓博士後研究員不倫戀，兩人從約砲關係發展成出軌的外遇關係，甚至無視元配，直接在家中留下偷情痕跡，楊女發現元配返家後也無動於衷，元配近日曝光兩人外遇的證據，並將此事向校方舉報。

根據「中國新聞周刊」報導指出，李與妻子自2021年結婚，妻子留在國外學習，原打算今年9月回中國發展，卻發現李態度不對勁，回國後才發現李與楊女在家中同居，家裡甚至有兩人偷情痕跡，楊女發現李妻返國後，也不打算搬離。

據李妻所言，她在家中看到高跟鞋、絲襪、情趣用品手銬等，冰箱上還有調情紙條寫著「交歡時麻煩控制聲音，免得影響他人休息」，她忍無可忍，將兩人外遇的證據曝光於網上，並向校方檢舉此事。

報導指出，中山大學哲學系負責宣傳的科室一位工作人員回應，校方已知此事，至於內部如何處理還不清楚，現正進行調查相關作業。

中國網友留言「忽然發現出軌的太多了」、「那女的看到老婆回家，也沒有離開的意思？」、「促膝長談有關婚姻出軌的哲學內涵」、「這點兒雞毛蒜皮也製造話題」、「廣東這地方民風好差」、「婚內出軌的多了，哪個行業沒有？」。

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