恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

許家印（左）的「前妻」丁玉梅（右）傳已離開香港。（取材自微博）

中國恒大集團 主席許家印因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施後，知情人士透露，許家印二兒子許滕鶴也被帶走；另許家印「前妻」丁玉梅已離開香港 ，不知曉身處何處。

中國媒體第一財經28日報導，恒大公司執行董事及董事會主席許家印是在住所被突然的吵雜聲驚醒，隨後被帶走「協助調查」。儘管住所裡有幾名保鑣和管家，但整個過程平靜而迅速，罕有人見到這位知名人物被帶走的過程。但報導未提許家印被帶走日期。

報導引述知情人士透露，近期內被帶走的恒大核心成員，包括許家印二兒子許滕鶴（Peter Xu），他曾主導恒大財富的工作。

許家印的二兒子許滕鶴傳已被中國警方帶走。（取材自微博）

這篇報導指出，許家印被帶走的消息，在恒大公司內部小範圍流傳了有一段時間。一位內部人士稱不清楚是他被調查，還是去協助調查。但內部人士比較確定的是，許家印的二兒子許滕鶴是被一起帶走了。第一財經多次撥打許滕鶴手機，均處於停機狀態。

許家印的二兒子在內部被稱作Peter，很少出現在公開訊息中，最近一次受到關注是2021年12月，外媒報導以1250萬美元折價出售了位於美國洛杉磯日落大道上的一棟豪宅。

許滕鶴在恒大主持珠三角分公司的業務，後來調任恒大財富總經理，負責具體業務。此前深圳公安通報已採取刑事強制措施的杜某（杜亮），便是他的下屬。

截至目前為止，恒大傳出被帶走的核心成員包括前首席財務官潘大榮，主要負責恒大系資金運作、恒大地產集團、恒大物業集團前董事長甑立濤、前恒大地產集團董事長柯鵬、恒大財富法定代表人及執行董事杜亮等，均已在接受調查中。

中國騰訊新聞另報導，許家印「前妻」丁玉梅得知中國有企業家因許家印被邊境控制後，已隨即買機票離開香港；有分析指丁玉梅可能透過「技術性離婚」獲得巨額分紅。

丁玉梅之前一直在香港協助處理恒大集團的債務重組 事宜。她現在身處何處，暫不知曉。

中國恒大9月28日在港交所公告，公司接到有關部門通知，許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。