打壓之手不放過 維權律師王全璋兒子再度被失學

王全璋(左)一家人。(美聯社資料照)

中國「709」律師王全璋出獄以來生活不平靜，他今天在社群媒體 X公布，他的兒子通過考試並繳交學費後，在辦理了入學手續的當天下午被校方拒絕，「我們的孩子又又又又被失學」。

王全璋說，「原以為在輿論的聲援下，不法勢力有所收斂，我們終於穩定下來，但是我們想法錯了。不法分子像幽靈一樣遊蕩在我們的周圍，甚至對我們的孩子下手」。

他透露，「短時間內，我們先後上了兩個學校，第二個在我們通過了面試 、筆試、交費辦理了入學手續之後的當天下午即被學校拒絕。我們的孩子又又又又被失學」。

王全璋指出，這家號稱以「明德至善、中西通才」為校訓的北京 市新府學外國語學校，在他的孩子入學當天下午，「不假思索地拒絕了我們，完全不（考）慮我們的感受，沒有任何解釋，我們給校長、法定代表人寫信，跟招生老師耐心溝通，一個多星期，沒有得到任何回應，好像我們從來沒有來過」。

王全璋是中國維權律師界代表性人物之一，代理過許多敏感案件，廣泛受到委託者的肯定和信任。2015年7月9日起，當局在20多省市大規模拘捕律師及相關人士，外界稱之「709事件」或「709大抓捕」，王全璋也身陷其中，隔年1月被控「涉嫌顛覆國家政權罪」，之後判刑4年6個月，2020年4月5日獲釋。

獄中飽受折磨的王全璋出獄後被迫面對另一種艱難，持續不斷受到打壓和騷擾。近幾個月以來，王全璋和妻子李文足、兒子泉泉在當局逼遷下已經搬了10次家。逼遷最近表面上暫有緩和，但嚴密監控未變。

據美國自由亞洲電台8月30日的消息，王全璋當時從外地回北京，發現住所附近仍有大批人把守著，當局對他的跟蹤如影隨形。

被逼遷後，王全璋一家搬至遠郊昌平區，這種情況下，泉泉若去原本讀書的學校每天往返需時8小時，而新居對面雖有一所學校，但通往學校的路卻是一段遙不可及的距離。

王全璋說，找了學校以後，很快就會被當局破壞，讓學校不再接受這個孩子。

他當時受訪表示，「這種手段他們過去經常有用，孩子也曾遭遇過，而且心理上受到很大的一個創傷。現在上學面臨的困難，是我們需要去解決，但現在還沒有想出更好的辦法來」。

關注中國人權問題的「人道中國」理事之一羅勝春對自由亞洲電台表示，中國阻礙維權人士和異見者下一代就學，以達到維穩目的，早在針對維權律師高智晟一家時就開始採用這種作法。