我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貸不到款、買不到保險 可能是AI洩露你這些紀錄

股指微幅收高 全月仍是今年最糟

打壓之手不放過 維權律師王全璋兒子再度被失學

中央社台北28日電
王全璋(左)一家人。(美聯社資料照)
王全璋(左)一家人。(美聯社資料照)

中國「709」律師王全璋出獄以來生活不平靜，他今天在社群媒體X公布，他的兒子通過考試並繳交學費後，在辦理了入學手續的當天下午被校方拒絕，「我們的孩子又又又又被失學」。

王全璋說，「原以為在輿論的聲援下，不法勢力有所收斂，我們終於穩定下來，但是我們想法錯了。不法分子像幽靈一樣遊蕩在我們的周圍，甚至對我們的孩子下手」。

他透露，「短時間內，我們先後上了兩個學校，第二個在我們通過了面試、筆試、交費辦理了入學手續之後的當天下午即被學校拒絕。我們的孩子又又又又被失學」。

王全璋指出，這家號稱以「明德至善、中西通才」為校訓的北京市新府學外國語學校，在他的孩子入學當天下午，「不假思索地拒絕了我們，完全不（考）慮我們的感受，沒有任何解釋，我們給校長、法定代表人寫信，跟招生老師耐心溝通，一個多星期，沒有得到任何回應，好像我們從來沒有來過」。

王全璋是中國維權律師界代表性人物之一，代理過許多敏感案件，廣泛受到委託者的肯定和信任。2015年7月9日起，當局在20多省市大規模拘捕律師及相關人士，外界稱之「709事件」或「709大抓捕」，王全璋也身陷其中，隔年1月被控「涉嫌顛覆國家政權罪」，之後判刑4年6個月，2020年4月5日獲釋。

獄中飽受折磨的王全璋出獄後被迫面對另一種艱難，持續不斷受到打壓和騷擾。近幾個月以來，王全璋和妻子李文足、兒子泉泉在當局逼遷下已經搬了10次家。逼遷最近表面上暫有緩和，但嚴密監控未變。

據美國自由亞洲電台8月30日的消息，王全璋當時從外地回北京，發現住所附近仍有大批人把守著，當局對他的跟蹤如影隨形。

被逼遷後，王全璋一家搬至遠郊昌平區，這種情況下，泉泉若去原本讀書的學校每天往返需時8小時，而新居對面雖有一所學校，但通往學校的路卻是一段遙不可及的距離。

王全璋說，找了學校以後，很快就會被當局破壞，讓學校不再接受這個孩子。

他當時受訪表示，「這種手段他們過去經常有用，孩子也曾遭遇過，而且心理上受到很大的一個創傷。現在上學面臨的困難，是我們需要去解決，但現在還沒有想出更好的辦法來」。

關注中國人權問題的「人道中國」理事之一羅勝春對自由亞洲電台表示，中國阻礙維權人士和異見者下一代就學，以達到維穩目的，早在針對維權律師高智晟一家時就開始採用這種作法。

北京 社群媒體 面試

上一則

日經：北戴河會議3派中共元老勢力向習近平施壓

延伸閱讀

喬治城大學學生 連署籲廢除「傳承入學」制

喬治城大學學生 連署籲廢除「傳承入學」制
憂亞塞拜然肅清納卡區 亞美尼亞促聯合國派團維權

憂亞塞拜然肅清納卡區 亞美尼亞促聯合國派團維權
入學人數減少 惠譽：美國更多大學面臨退場或整併的風險

入學人數減少 惠譽：美國更多大學面臨退場或整併的風險
芝加哥公立高中入學考 首度可選中文應試

芝加哥公立高中入學考 首度可選中文應試

熱門新聞

杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52
菲律賓海岸防衛隊聲稱已拆除的黃岩島浮動屏障。（取材自微博）

菲律賓已拆除黃岩島「浮動屏障」？ 樞密院十號：摻水造假

2023-09-26 21:21
華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東在發布會開頭表示，HarmonyOS 4發布後，短短一個多月升級用戶已經超過6千萬。圖取自官方直播視頻

華為HarmonyOS NEXT發布 「純鴻蒙」時代開啟？

2023-09-25 13:39
傳恒大集團董事局主席許家印本月稍早被警方帶走，目前已在指定地點監視居住。（取材自新京報）

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

2023-09-27 13:03

超人氣

更多 >
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空