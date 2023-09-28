日經：北戴河會議3派中共元老勢力向習近平施壓

慶祝中華人民共和國成立74周年招待會28日在北京人民大會堂舉行。圖為習近平出席招待會並發表重要講話。新華社

日經亞洲報導，今年8月參加北戴河會議的3名中共 元老，其中一人是張德江，他與中共前領導人鄧小平長子鄧樸方關係密切，同時張的盟友俞正聲也與鄧家交情深厚。綜合系列報導，當時有3派主要中共元老勢力向總書記習近平 施壓。

日經亞洲（Nikkei Asia）社論撰稿人中澤克二先前二度撰文，指參加今年8月北戴河會議的中共元老中，包括已故前中共總書記江澤民的最親近幕僚之一、前國家副主席曾慶紅，以及前中共中央軍委副主席遲浩田，二人分別被視為「江系」及「軍系」代表。至於張德江，則被視為替「紅二代」發聲。

當時的文章提到，習近平在會議上，因為國家方向問題遭到中共元老們斥責，而共軍元老也對他整肅解放軍不滿。

中澤克二今天再度在日經亞洲撰文，指第3名出席北戴河會議的中共元老，是76歲的張德江。

文章表示，據熟知中國內部情況的消息人士說，張德江與曾慶紅及遲浩田不同，張德江在習近平第1個總書記任期擔任中共中央政治局常委，也曾擔任全國人大常委會委員長，在早期支持習近平，是繼習近平和時任國務院 總理李克強後的中共黨內第3號人物。

文章表示，雖然張德江對外低調，但在黨內具有影響力。2012年當時擔任國務院副總理的張德江，在時任重慶市委書記薄熙來被拉下馬後，兼任重慶市委書記。

張德江被指在退休前與習近平關係良好。在2000年代初習近平曾接替張德江擔任浙江省委書記。

但文章形容，一個習近平難以忽略的事實，是張德江與鄧樸方及俞正聲關係密切。

今年79歲的鄧樸方是鄧小平的長子，在文化大革命期間被紅衛兵迫害，從此下肢癱瘓。鄧樸方於1980年代創立中國殘疾人聯合會，掌控殘聯30多年。

2018年鄧樸方在公開場合表示，「我們應知道自己的能力及不傲慢，但也不能無緣無故地貶低自己」。他又說，考慮到目前中國仍處於社會主義早期階段，要向前行必須任何事都要制定具體計劃。

此番言論引起很大迴響，被解讀為對習近平傲慢行為的警告。當時中國媒體沒有報導鄧樸方的言論。

在今年北戴河會議後，9月19日在人民大堂會召開的中國殘疾人聯合會全國代表大會上，鄧樸方卸任中國殘疾人聯合會名譽主席，由習近平的親信接任。

文章表示，當鄧樸方在大會上出現時，台下響起熱烈掌聲。有觀察家認為，觀眾的表現是顯示對習近平處理方式的不滿，習近平對此也知悉。

在北京有傳言稱，鄧樸方是在習近平政權的連番壓力下，被迫離開殘聯，顯示習近平在北戴河會議上受到元老的嚴厲建議後，作出反擊。

張德江的盟友俞正聲，今年78歲，同樣在習近平首個總書記任期擔任中共中央政治局常委，是繼張德江之後黨內第4號人物，曾協助習近平平衡黨內各方勢力。俞也曾擔任全國政協主席。

文章指出，俞正聲是紅二代，與鄧小平家族有深厚友誼，他今年沒有參加北戴河會議，部分原因是他與鄧家關係密切，這令習近平有高度戒心。

文章形容，張德江和俞正聲在鄧小平家族的幫助下躋身中共高層，因此一直對習近平的立場持懷疑態度。

張德江、鄧樸方和俞正聲目前掌管與鄧氏家族有關係密切的黨內元老勢力。

但在2021年中共建黨100週年及2022年中共20大後，習近平認為自己已超越鄧小平的地位。

文章表示，目前尚不清楚習近平是否藉由鄧樸方淡出殘聯及整肅解放軍，以遏制具影響力的紅二代及軍隊。這場政治角力的初步結果，將顯示在10月可能舉行的中共20屆中央委員會第三次全體會議。

文章表示，目前中共高層內部情況，比表象能看到的前中國外長秦剛及國防部長李尚福「消失」更複雜。