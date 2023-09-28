上午卸任山西省委書記 藍佛安下午宣布出任中國財政部長

中國新任財政部長藍佛安。（取自澎湃新聞）

據中國財政部 網站公告，中共 中央組織部有關負責人28日出席財政部領導幹部會議宣布，中共中央決定，山西省委書記藍佛安出任財政部黨組書記，同時，免去劉昆的財政部黨組書記職務。

港媒稍早提到，日前，中共中央決定，藍佛安不再擔任山西省委書記、常委、委員職務，將另有任用。有消息透露，此一決議是由於藍佛安將前進北京 接替劉昆擔任財政部部長的職務。

新華社引述公開資料指出，藍佛安為廣東惠東人，於1962年6月出生。從湖北財經學院（現為中南財經政法大學）取得學位後，先是在財政部工作3年，後轉往廣東省財政審計體系裡任職。

藍佛安曾擔任廣東省財政廳副廳長7年，廣東省審計廳廳長共8年，後來擔任韶關市委書記。於2016年1月，藍佛安升任廣東省副省長，2017年3月跨省份調任海南省委常委、省會書記。於2021年4月再度跨省份調任山西省委副書記，而後於同年6月，出任山西省委副書記、省長，2022年12月任山西省委書記。

據悉，剛被免去中國財政部長的劉昆也是廣東人，於1956年12月出生，現年已66歲。資料顯示，劉昆曾任廣東省財政廳廳長、副省長，亦曾是藍佛安的上司。