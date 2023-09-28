我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

股指微幅收高 全月仍是今年最糟

川普底特律演講 被爆台下觀眾冒充汽車工人

上午卸任山西省委書記 藍佛安下午宣布出任中國財政部長

記者謝守真／即時報導
中國新任財政部長藍佛安。（取自澎湃新聞）
中國新任財政部長藍佛安。（取自澎湃新聞）

據中國財政部網站公告，中共中央組織部有關負責人28日出席財政部領導幹部會議宣布，中共中央決定，山西省委書記藍佛安出任財政部黨組書記，同時，免去劉昆的財政部黨組書記職務。

港媒稍早提到，日前，中共中央決定，藍佛安不再擔任山西省委書記、常委、委員職務，將另有任用。有消息透露，此一決議是由於藍佛安將前進北京接替劉昆擔任財政部部長的職務。

新華社引述公開資料指出，藍佛安為廣東惠東人，於1962年6月出生。從湖北財經學院（現為中南財經政法大學）取得學位後，先是在財政部工作3年，後轉往廣東省財政審計體系裡任職。

藍佛安曾擔任廣東省財政廳副廳長7年，廣東省審計廳廳長共8年，後來擔任韶關市委書記。於2016年1月，藍佛安升任廣東省副省長，2017年3月跨省份調任海南省委常委、省會書記。於2021年4月再度跨省份調任山西省委副書記，而後於同年6月，出任山西省委副書記、省長，2022年12月任山西省委書記。

據悉，剛被免去中國財政部長的劉昆也是廣東人，於1956年12月出生，現年已66歲。資料顯示，劉昆曾任廣東省財政廳廳長、副省長，亦曾是藍佛安的上司。

財政部 中共 北京

上一則

北京市精華地段發現金代大型遺址 出土金太祖玉冊

下一則

日經：北戴河會議3派中共元老勢力向習近平施壓

延伸閱讀

葉倫訪問發揮效用 美中啟動經濟與金融工作小組

葉倫訪問發揮效用 美中啟動經濟與金融工作小組
才因「抗癌前後全家福」感動網友 22歲山西女孩過世

才因「抗癌前後全家福」感動網友 22歲山西女孩過世
美財政部助理部長訪香港 圖深化與中國關係

美財政部助理部長訪香港 圖深化與中國關係
裸睡被捉姦在床 山西2司法所長偷情被元配舉報

裸睡被捉姦在床 山西2司法所長偷情被元配舉報

熱門新聞

杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52
菲律賓海岸防衛隊聲稱已拆除的黃岩島浮動屏障。（取材自微博）

菲律賓已拆除黃岩島「浮動屏障」？ 樞密院十號：摻水造假

2023-09-26 21:21
華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東在發布會開頭表示，HarmonyOS 4發布後，短短一個多月升級用戶已經超過6千萬。圖取自官方直播視頻

華為HarmonyOS NEXT發布 「純鴻蒙」時代開啟？

2023-09-25 13:39
傳恒大集團董事局主席許家印本月稍早被警方帶走，目前已在指定地點監視居住。（取材自新京報）

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

2023-09-27 13:03

超人氣

更多 >
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看
佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉