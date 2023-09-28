北京市精華地段發現金代大型遺址 出土金太祖玉冊

中國官方宣布北京市發現金代中都大型官式遺址。（圖／取自北京日報）

中國北京 市考古出現最新的重大成果，於北京市內西部區域的精華地段發現了金代中都大型皇家 寺廟遺址，也出土了金太祖玉冊，這是金中都考古首次發現大型官式建築組群。

綜合北京日報、北京廣電總台報導，中國國家文物局28日上午發布上述考古成果，此次的金代大型建築遺址「東開陽坊大型建築組群」位於北京市西城區右安門內，等於現在的「南二環」附近，地段相當精華。

遺址分為兩個時期，早期建築組群是四面房屋圍合式院落，面闊五間，進深兩間，通面寬26公尺；晚期建築組群由位於同一軸線上的南北兩座大殿和東西對稱的廊房組成，結構完整，佈局清晰，南北通長約60公尺、東西殘寬約43公尺，占地面積約2,500平方公尺。

根據地理位置、地層關係、建築規制和出土遺物分析，早期建築基址時代約為遼至金大定年間，晚期建築基址時代約為金大定至金末元初，相當於西元12世紀到13世紀。根據《元一統志》、《湛然居士集》等文獻記載，初步推斷早期建築與建於遼代的義井精舍有關，晚期建築與大定年間的大覺寺有關，是金代皇家寺院，這也是金中都考古首次發現的大型官式建築組群。

就文物方面來看，這處遺址出土了金太祖玉冊、仿銅瓷禮器、龍紋瓦當、雲鳳紋瓦當、琉璃瓦件、銅印、宗教塑像等遺物。

北京市考古研究院研究館員王繼紅指出，遺址出土的諡冊字裡面都描金粉，基本上能判斷出「津而飲馬神光」6個字，這是金太祖的諡冊；另有一枚在院落裡的一口井裡發現的銅印，已辨認出是九疊篆，上面文字為「尚書兵部掌積字號印」。此外，黃琉璃瓦的發現也印證了此處是皇家的或者是高等級的建築。

這處「東開陽坊大型建築組群」遺址是北京金中都考古迄今為止發現的規模最大的一處官式建築，對研究北京城市沿革、建都史，金代建築、廟制和禮制研究等有重大學術價值。遺址的建築規模比張家口太子城九號殿稍小，跟吉林長白山神廟殿規模相當。

金中都是北京建都之始。貞元元年（西元1153年）海陵王完顏亮正式將都城從上京（今黑龍江哈爾濱阿城）遷至燕京（今北京），並改稱「中都」，此後元代、明代、清代、民國也都曾以北京為都城。近年來，中國官方積極在北京市豐台區、西城區進行金中都遺址考古挖掘工作。