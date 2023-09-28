解放軍9月突對台軍演 中國防部：將常態化組織此類演練

中國國防部發言人吳謙28日強調，將會常態化組織對台軍演，記者會最後仍祝「海峽兩岸的中國人佳節快樂、早日團圓」。（記者廖士鋒／攝影）

解放軍 近期在台灣周邊活動頻率升高，且單日軍機創下上百架紀錄，台方研判解放軍進行聯合軍演，對此中國國防部 回應指出，這是年度計畫內的正常安排，解放軍將「常態化組織此類演練，強化軍事鬥爭、一線練兵，堅決捍衛國家主權領土完整」。

中國國防部28日下午舉行記者會，現場提問除了對防長李尚福去向的關注外，主要都集中在台灣議題。對解放軍近期在台灣周邊舉行大規模聯合實兵軍演，中國國防部發言人吳謙回應指，這是年度計畫內的正常安排，旨在檢驗部隊聯合訓練成果、提高多軍兵種聯合作戰能力，「解放軍將常態化組織此類演練，強化軍事鬥爭、一線練兵，堅決捍衛國家主權領土完整」。

而對近日台方公布《2023年國防報告書》，提到將秉持「防衛固守、重層嚇阻」戰略，也指出解放軍東部和南部戰區沿海機場陸續完成擴建，要強化美澳日等友盟國家應對中國。吳謙先駁斥「國防報告書」說法，繼而強調，「『固守』是守不住的，『嚇阻』是唬不了的。至於『挾洋謀獨』，更是自欺欺人的黃粱一夢而已」。

他說，「中國人不打中國人，但如果島內一些人不想做『中國人』，我們也不會坐視不管」。

就台灣造海鯤潛艦將下水，專案小組召集人黃曙光指出潛艦部署重點任務是將解放軍限制在第一島鏈內，無法進入太平洋遂行包圍台灣。對此，吳謙則提到，這「不過是螳臂當車，終將會自取滅亡」，他強調，阻止解放軍進入太平洋，「這是癡人說夢」。

對於台方國防部近日在新聞稿中表示國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並同步監控解放軍遠火、火箭軍 及福建大埕灣附近地面部隊動態，吳謙則回應指「台防務部門想以這種『吹哨壯膽』的方式證明自己的消息很靈。至於到底靈不靈，我們拭目以待」。他再次重申，「妄圖搞武力對抗，『以武謀獨』，是不自量力，死路一條」

就美台軍事的合作，包含美國計畫擴大對國軍訓練規模、也評估解放軍封鎖台灣的後續進展，吳謙回應指，「對於此類行徑解放軍絕不會坐視不管」。他強調，中國堅持以最大的誠意，盡最大的努力爭取兩岸和平統一的前景，「但絕不接受任何人、任何勢力打著和平的幌子干涉中國內政」，他指解放軍「厲兵秣馬，嚴陣以待，始終加強練兵備戰，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅決維護台海地區的和平穩定」。

儘管整場記者會對台灣議題多有強硬表態，但在記者會結尾時，吳謙仍喊話道，明天就是中秋節，「在此我也祝願海峽兩岸的中國人佳節快樂、早日團圓」。