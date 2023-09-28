我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普底特律演講 被爆台下觀眾冒充汽車工人

許家印被採取強制措施 可能涉嫌多項罪名

停辦3年 北京香山論壇下月底舉行 已40國代表將參加

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國主辦的防務論壇「北京香山論壇」即將於10月底恢復舉辦。圖為上一次香山論壇2019年舉辦場景。（圖／取自香山論壇官網）
中國主辦的防務論壇「北京香山論壇」即將於10月底恢復舉辦。圖為上一次香山論壇2019年舉辦場景。（圖／取自香山論壇官網）

原定於2020年舉辦的第十屆北京香山論壇，在經歷3年的推遲後，即將恢復舉辦。中國國防部公布，論壇將於10月29日至31日在北京舉行，已有40多個國家、國際組織的官方代表以及眾多專家學者確認參會，同時對於中國防長李尚福是否參加，官方則不願正面答覆，僅說「進一步消息會適時發布」。

中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙28日下午在記者會上宣布上述消息。他指出，本屆論壇的主題是「共同安全、持久和平」，聚焦「全球安全倡議」重點合作方向，為各方共議安全難題、求解安全之策、促進安全合作提供平等發聲機會。

論壇將設置4個全體會議議題，包括「大國責任與全球安全合作」、「發展中國家在全球安全中的作用」、「亞太安全架構：現狀與未來」、「地區安全與發展：路徑與目標」、8個分組會議題，此外還安排「中外青年軍官學者研討會」等研討活動。目前已有40多個國家、國際組織的官方代表以及眾多國內外知名專家學者確認參會。

北京香山論壇創辦於2006年，主辦方是中國軍事科學學會和中國國際戰略學會，已經舉辦過9屆，且從「二軌」升級為「一軌半」，2019年的第九屆論壇，有76個官方代表團530餘人參會，其中有23位國防部長、6位軍隊總長。

2020年以來，受新冠疫情影響，第十屆北京香山論壇連續推遲舉辦，代之以「年度專家視頻會」和系列小型學術研討會，也退回到罕有外國官方參加的「二軌」機制。

在2019的論壇上，時任中國國防部長魏鳳和表示，中國願與各國一道，秉持共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，「積極推動亞太安全規則建設，升級完善亞太安全多邊機制，打造新型亞太安全夥伴關係，務實開展亞太安全軍事合作」，努力構建「與地區一體化相適應、能夠被各國普遍接受、兼顧各方需求的安全架構」。

他當時還提到，「大棒政策」、「長臂管轄」解決不了任何問題，制裁施壓也很難達到目的，「中國人不吃這一套，也不怕這套」。

國防部 北京 疫情

上一則

許家印被採取強制措施 可能涉嫌多項罪名

下一則

解放軍9月突對台軍演 中國防部：將常態化組織此類演練

延伸閱讀

李尚福消失1個月去哪兒了？中國國防部10個字回應

李尚福消失1個月去哪兒了？中國國防部10個字回應
中國防長李尚福再度缺席活動 傳已被取代、解放軍高層將大調整

中國防長李尚福再度缺席活動 傳已被取代、解放軍高層將大調整
港媒：解放軍一批將領受查 李尚福、魏鳳和等5人被點名

港媒：解放軍一批將領受查 李尚福、魏鳳和等5人被點名
接連消失的中國高層？繼秦剛之後 防長李尚福失蹤之謎

接連消失的中國高層？繼秦剛之後 防長李尚福失蹤之謎

熱門新聞

杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52
菲律賓海岸防衛隊聲稱已拆除的黃岩島浮動屏障。（取材自微博）

菲律賓已拆除黃岩島「浮動屏障」？ 樞密院十號：摻水造假

2023-09-26 21:21
華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東在發布會開頭表示，HarmonyOS 4發布後，短短一個多月升級用戶已經超過6千萬。圖取自官方直播視頻

華為HarmonyOS NEXT發布 「純鴻蒙」時代開啟？

2023-09-25 13:39
傳恒大集團董事局主席許家印本月稍早被警方帶走，目前已在指定地點監視居住。（取材自新京報）

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

2023-09-27 13:03

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看
佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟