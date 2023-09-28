停辦3年 北京香山論壇下月底舉行 已40國代表將參加

中國主辦的防務論壇「北京香山論壇」即將於10月底恢復舉辦。圖為上一次香山論壇2019年舉辦場景。（圖／取自香山論壇官網）

原定於2020年舉辦的第十屆北京 香山論壇，在經歷3年的推遲後，即將恢復舉辦。中國國防部 公布，論壇將於10月29日至31日在北京舉行，已有40多個國家、國際組織的官方代表以及眾多專家學者確認參會，同時對於中國防長李尚福是否參加，官方則不願正面答覆，僅說「進一步消息會適時發布」。

中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙28日下午在記者會上宣布上述消息。他指出，本屆論壇的主題是「共同安全、持久和平」，聚焦「全球安全倡議」重點合作方向，為各方共議安全難題、求解安全之策、促進安全合作提供平等發聲機會。

論壇將設置4個全體會議議題，包括「大國責任與全球安全合作」、「發展中國家在全球安全中的作用」、「亞太安全架構：現狀與未來」、「地區安全與發展：路徑與目標」、8個分組會議題，此外還安排「中外青年軍官學者研討會」等研討活動。目前已有40多個國家、國際組織的官方代表以及眾多國內外知名專家學者確認參會。

北京香山論壇創辦於2006年，主辦方是中國軍事科學學會和中國國際戰略學會，已經舉辦過9屆，且從「二軌」升級為「一軌半」，2019年的第九屆論壇，有76個官方代表團530餘人參會，其中有23位國防部長、6位軍隊總長。

2020年以來，受新冠疫情 影響，第十屆北京香山論壇連續推遲舉辦，代之以「年度專家視頻會」和系列小型學術研討會，也退回到罕有外國官方參加的「二軌」機制。

在2019的論壇上，時任中國國防部長魏鳳和表示，中國願與各國一道，秉持共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，「積極推動亞太安全規則建設，升級完善亞太安全多邊機制，打造新型亞太安全夥伴關係，務實開展亞太安全軍事合作」，努力構建「與地區一體化相適應、能夠被各國普遍接受、兼顧各方需求的安全架構」。

他當時還提到，「大棒政策」、「長臂管轄」解決不了任何問題，制裁施壓也很難達到目的，「中國人不吃這一套，也不怕這套」。