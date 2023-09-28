許家印被採取強制措施 可能涉嫌多項罪名

中國恒大董事會主席許家印被採取強制措施，中國刑事法律專家認為，可能涉嫌多項罪名。(路透)

有關恒大集團 實控人許家印目前處境的種種傳言終於落地。中國恒大28日在港交所發布公告稱，「本公司董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。」有刑事法律專家認為，許家印所涉及的問題，很可能跟多個罪名都有關聯，非常複雜，可能需要相當一段時間才能釐清。

公告還提到，本公司股份由2023年9月28日上午9時正起於聯交所停止買賣，並將繼續停止買賣直至另行通知。

➤➤➤許家印被控制 債務重組受衝擊 破產清算危機擴大

21世紀經濟報導，一位刑事法律專家表示，此次恒大集團的公告內容非常清晰，公司應該是接到了確切的通知，而通知對許家印的定性是「涉嫌違法犯罪」，並被採取了強制措施。按常理猜測，一般在有有關部門通知的情形下，所採取的強制措施很可能與之前境外媒體誤傳的「監視居住」有所不同。

上述刑事法律專家表示，在前期證監會對恒大地產立案調查、公安部門對恒大財富杜某等涉嫌犯罪人員採取刑事強制措施的大背景下，許家印涉嫌違法犯罪這個結果應該不會出乎太多人的意料，社會輿論之前關注的更多的是「什麼時候」採取行動。

➤➤➤中國恒大證實許家印違法被抓 股票繼續停牌

一位公司治理領域的資深觀察人士指出，許家印先前在2021年公開高調宣稱「不許一個人躺平」「我可以一無所有」等口號以欺騙債權人，一邊卻已經與丁玉梅進行「靜默式的技術性離婚」。

由於恒大集團透過「小紅籌」架構在香港 上市的的協議安排，此前恒大集團累計分紅的人民幣900億中，由許家印、丁玉梅分別100%控制的英屬維京群島和開曼群島的離岸公司，透過中國恒大拿到了其中的大部分分紅，並在出險前後轉移到境外，而通過「技術性離婚」的操作最終落到「境外前妻」丁玉梅的口袋裡。

➤➤➤「失去黨關懷」恒大許家印傳遭警監視居住 顯示中國經濟加速下滑

一位熟悉跨境重組的會計師事務所資深合夥人向表示，目前來看恒大集團的境外債務重組恐怕會因為許家印以及部分高管涉嫌違法犯罪的情況面臨重大的變數。

但不管是境內還是境外，重組成功還是清盤，相信都有充足的法律途徑供境內外債權人來維護自身的權益，追索許家印等人的責任，同時監管部門也很可能會根據許家印等高管違法犯罪和後續追查情況，依法追究責任。